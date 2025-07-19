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The Times: Убитого в Киеве полковника связали с подрывом «Северных потоков»
Бывший полковник СБУ Иван Воронич, застреленный в Киеве, мог быть причастен к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает The Times.
По словам источника The Times, Воронич «использовал морские беспилотники против Черноморского флота России и занимал должность заместителя в подразделении под руководством Романа Червинского», которого называли «координатором» взрывов на газопроводах, передает ТАСС.
«Он был ключевым фигурантом ряда операций, включая подрыв трубопроводов», – говорится в публикации The Times. Помимо этого, газета приписывает ему участие во вторжении в Курскую область и причастность к убийству Алексея Мозгового, командира бригады «Призрак» самопровозглашенной ЛНР, в 2015 году.
Ранее СБУ подтвердила убийство полковника Воронича и сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича. В Сети появилось видео убийства полковника.
Издание New York Times писало, что Воронич командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола.