NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

Tекст: Денис Тельманов

Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за устранение Павлова.

Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Павлова. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд вынес приговоры по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова («Моторола»). Гособвинение затребовало для обвиняемых по этому делу от 24 лет колонии до пожизненного заключения.