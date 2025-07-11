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    «Важное заявление» президента США оставит Россию равнодушной
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    Омбудсмен Украины признался в распространении фейка под видом отчета ООН по Еленовке
    Верку Сердючку предложили «отменить» на Украине за русский язык
    Россия объявила о закрытии консульства Польши в Калининграде
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    Пятиэтажный дом обрушился в Алешках после авиаудара ВСУ
    Рубио призвал страны НАТО передать Украине системы вооружений США
    Начаты массовые увольнения в Госдепартаменте США
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    11 июля 2025, 18:54 • Новости дня

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

    NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве днем ранее застрелили подполковника СБУ Ивана Воронича, который, по данным NYT, командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

    Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за устранение Павлова.

    Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Павлова. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

    Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд вынес приговоры по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова («Моторола»). Гособвинение затребовало для обвиняемых по этому делу от 24 лет колонии до пожизненного заключения.

    11 июля 2025, 01:18 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия должна выплатить Украине 500 млрд евро на покрытие убытков, чтобы получить свои замороженные на Западе активы.

    «Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», – начала перечислять в Telegram-канале дипломат.

    Захарова упомянула и развал СССР, который «нам тоже недешево обошелся». К тому же западные официальные лица давно признались, что приложили руку к этому этапу истории страны, так что есть все основания «доставать калькулятор».

    «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», – резюмировала представитель МИД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. На конференции в Риме он затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству России, США и Словакии.


    Комментарии (22)
    11 июля 2025, 08:23 • Новости дня
    В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
    В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевское руководство оказалось перед выбором между сокращением потерь на фоне успешного продвижения российских войск и масштабным отступлением по всей линии фронта, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

    Украинское командование рассматривает два варианта действий для предотвращения полного поражения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung.

    Первый вариант – попытаться минимизировать потери на фоне успешного наступления российских войск. Второй – организовать оперативное отступление по всей линии фронта, чтобы избежать капитуляции при провале мирных переговоров.

    Издание отмечает, что у ВСУ нет сил для внезапного удара на фронте, а «даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве».

    Журналисты также подчеркивают, что Владимир Зеленский сейчас оказался в сложной ситуации. Он является единственным, кто может отдать приказ об отступлении, но вынужден выбирать между военной необходимостью и ожиданиями западных партнеров по поставкам вооружений и помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, обратив внимание на освобождение поселка Торское и продвижение к соседним населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп назвал дату «важного заявления о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России»

    Трамп назвал дату «важного заявления о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    11 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины

    Сенатор Климов: Макрону и Стармеру нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину

    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия выступает за устранение первопричин кризиса на Украине, в то время как Лондон и Париж хотят создать имитацию мира. Им это необходимо для перевооружения противника, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Франция и Британия заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Планы Макрона и Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор напомнил: Москва постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку для наступления, возможно, еще более кровавого и масштабного кризиса на Украине.

    «Мы за урегулирование украинского кризиса и устранение его первопричин. А такие политики, как Макрон и Стармер, своими инициативами хотят создать имитацию мира для последующей новой агрессии», – детализировал парламентарий.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – отметил Макрон. Он охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве, сообщает РБК.

    Также они пообещали увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине, пишет Le Monde. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – сказал Макрон.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, и призвала их более реалистично оценивать ситуацию.

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    11 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Над Киевом заметили гражданский самолет
    Над Киевом заметили гражданский самолет
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» был замечен в небе над Киевом, пишут блогеры.

    Украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что над Киевом был замечен гражданский самолет. По его словам, речь идет о грузовом самолете Ан-124, который ранее был конфискован у российской компании «Волга-Днепр» по решению суда в Онтарио.

    В Telegram-канале «Военный обозреватель» отмечается, что это первый случай с начала спецоперации на Украине, когда над Киевом зафиксировали гражданский самолет. По информации канала, был замечен тяжелый транспортный Ан-124-100 украинской авиакомпании «Антонов», который обычно используют для перевозки иностранного оружия и который ранее летал только до польского Жешува.

    В сообщении также говорится, что на более детальных видеокадрах отчетливо видно, что в небе над Киевом находился именно Ан-124-100 компании «Антонов». О маршруте полета и месте посадки самолета информации нет. Сервис Flightradar24 отображает только неопознанный «дрон» из Днепра, который летит со скоростью 200 километров в час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области объявлена воздушная тревога. Владимир Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям. После серии взрывов Киев затянуло смогом.

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    11 июля 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Американист Дудаков: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может последовать угрозам президента Дональда Трампа и ужесточить санкции против российской нефти. Но это будет документ с разнообразными исключениями, чтобы не затронуть интересы Китая и Индии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее американский лидер анонсировал «важное заявление по России» на 14 июля.

    «В администрации Трампа идет очень серьезное противостояние между «ястребами» и реалистами. Первые предлагают ужесточать санкционное давление на Россию, вторые ратуют за активизацию переговорного трека на более адекватных условиях. От исхода этой борьбы во многом зависит дальнейший диалог Москвы и Вашингтона», – пояснил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне он обратил внимание на встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. «Это дает надежду на то, что у Вашингтона появится намерение устранить именно первопричину украинского кризиса и лучше понять позицию Москвы», – спрогнозировал спикер.

    Впрочем, 14 июля аналитик не ждет резонансных заявлений от Трампа. «Мы слышали уже множество подобных анонсов от главы Белого дома, в том числе по украинскому урегулированию. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Вместе с тем полностью исключать вероятность каких-то сильных решений американского президента нельзя», – отметил он.

    «Но даже если санкционный билль утвердят Палата представителей и Сенат, то это будет не радикальный вариант, а документ с разнообразными исключениями и пространством для маневра. Иначе ограничения сильно ударят по ключевым торговым партнерам США, в первую очередь – Китаю и Индии», – заключил Дудаков.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News: «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель». «Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», – добавил он, отказавшись вдаваться в подробности. Также сообщалось, что глава Белого дома готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене.

    Москва ожидает выступления Трампа, касающегося России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны. В Кремле внимательно отслеживают все нюансы в словах главы американского государства, добавил он.

    На этом фоне в Куала-Лумпуре прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, назвавшим разговор важным и честным. «Мы обсуждали Украину, подтвердив ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с Трампом», – добавил со своей стороны глава российского внешнеполитического ведомства.

    Также было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, которое предстоит оценить Трампу. Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, какой вариант выдвинула Россия.

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    11 июля 2025, 06:54 • Новости дня
    В Китае назвали «санкционную палку» Зеленского «тростинкой»
    В Китае назвали «санкционную палку» Зеленского «тростинкой»
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Китайская техкомпания Tencent высказалась о введении главой киевского режима Владимиром Зеленским санкций с 8 июля против пяти компаний КНР, отметив чрезмерное самомнение украинского главы, если он считает себя в праве запрещать кому-то торговать с Россией.

    «Зеленский – он как осенний кузнечик. Он не может о себе позаботиться. Территория Украины разорвана на части, как ресурсы и природа. Как он может иметь право каким-либо образом налагать санкции на других? По сути, то, что Зеленский называет «санкциями», – это требование к странам и компаниям не участвовать в восстановлении Украины, не зарабатывать на этом», – говорится в материале Tencent.

    Автор отмечает, что китайские компании мало заинтересованы в восстановлении Украины, Зеленскому следует это осознать перед тем, как отвадить тех, кто мог бы это сделать.

    Китай был слишком толерантен к Украине и Зеленскому, сказано в статье, так как он и украинский парламент продолжают разыгрывать «тайваньскую карту», а если продолжат чинить Китаю препятствия, эта толерантность, возможно, станет излишней.

    «Зеленскому стоит осознавать свой вес. Если вы каждый день берете в руки так называемую «санкционную палку», то хотя бы поймите, слабость своих рук. Ваша «санкционная палка» на самом деле всего лишь тростинка и не имеет никакой санкционной силы», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев расширил ограничительные меры, введя санкции против пяти различных китайских компаний, среди которых производители оборудования и IT-компании.

    До этого Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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    11 июля 2025, 11:01 • Новости дня
    Стало известно об ударе по военкомату в Одессе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрывы произошли в здании военкомата в Одессе, на юге Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна» сообщило о сильном дыме, который поднимался в небо над городом, передает ТАСС.

    Ранее военный аналитик Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД о целях российских ударов по военкоматам на Украине.

    Панические настроения и стремление массово увольняться охватили сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) на Украине после российских ударов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 7 июля Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. Взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

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    11 июля 2025, 00:48 • Новости дня
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер пообещали увеличить военный англо-французский контингент в пять раз, согласно подписанной совместной Нортвудской декларации.

    Как пишет французская газета Monde, франко-британские силы планируется увеличить до 50 тыс. солдат, которые могут быть мобилизованы «для участия в крупном сражении», заявил Макрон об Объединенных франко-британских экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных сил по обеспечению прекращения огня на Украине.

    «Мы переводим эти совместные силы с уровня бригады на уровень армейского корпуса, то есть до 50 тыс. человек, способных быть задействованными в крупном сражении» и «способных объединить других европейских партнеров и предоставить их в распоряжение», – сказал Макрон.

    Политики также объявили о планах создания новых многонациональных сил на Украине со штаб-квартирой в Париже, чтобы быть готовыми «поддержать мирное соглашение, когда оно будет заключено», приводит слова политиков на пресс-конференции Guardian.

    При этом Sky News отмечает, что обе страны назвали себя оплотом евробезопасности как единственные обладатели ядерного оружия в Европе.

    По словам Страмера, был обновлен договор о Ланкастер-хаусе в рамках «серьезной модернизации».

    Подписание же Нортвудской декларации означало, что две страны будут координировать свои средства ядерного сдерживания и перейдут к более тесному промышленному партнерству.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о введении пилотной схемы обмена мигрантами по принципу «один въезжает, один выезжает».

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    11 июля 2025, 16:01 • Новости дня
    Новак заявил о возможности полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
    Новак заявил о возможности полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
    @ О. Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Александр Новак допустил, что в ближайшие дни может быть принято решение о полном запрете экспорта бензина из России при необходимости.

    Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил введения полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если это потребуется для стабилизации рынка, передает РИА «Новости».

    По его словам, решение будет принято в ближайшие дни с учетом ситуации на бирже. Новак отметил: «Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт».

    Ранее российские власти рассматривали возможность такого запрета в случае резкого роста цен, технически профильные ведомства готовы к этому, но пока продолжают мониторинг. Новак напомнил, что сезонные запреты на экспорт топлива уже применялись, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке.

    В настоящее время эмбарго на вывоз бензина действует для трейдеров и компаний, производящих менее 1 млн тонн топлива в год. Изначально этот запрет был введен с 1 марта по 31 августа 2024 года и затем приостанавливался, а позже возобновлялся с исключениями для крупных нефтеперерабатывающих заводов. Новак также поручил нефтяным компаниям соблюдать планы производства и своевременно завершать ремонты заводов.

    Вице-премьер подчеркнул, что нефтяники должны закупать топливо по прямым договорам, а не друг у друга на бирже, чтобы повысить прозрачность операций. Минэнерго и ФАС поручено оценить маржинальность АЗС, а РЖД – устранить проблемы с простоем вагонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость бензина основных марок на Петербургской бирже выросла почти на одну восьмую и достигла рекордных значений года. Запрет на экспорт бензина был отменен досрочно, еще до окончания 2024 года.

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    11 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил неизменность российской позиции по вопросам урегулирования на Украине.

    Лавров заявил: «Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом», передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД сообщил, что передал Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевских властей, в которых, по словам Лаврова, прямо говорится о необходимости уничтожения русских «юридически, а лучше физически». Лавров подчеркнул, что украинской стороне нужна «территориальная целостность», чтобы подавить права русского и русскоязычного населения и уничтожать несогласных.

    Отвечая на вопрос о новых инициативах России по урегулированию конфликта, которые ранее упомянул Рубио, Лавров сказал: «Я хочу ответить словами Дональда Трампа – так я вам и скажу». Министр также отметил, что не обсуждал с американским коллегой записи, в которых Трамп якобы угрожал нанести удары по Москве: «Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали».

    В ходе переговоров тема Договора о стратегических и наступательных вооружениях не поднималась.

    Напомним, в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным.

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    11 июля 2025, 12:30 • Новости дня
    Дуда потребовал от Украины открытого признания Волынской резни

    Президент Польши назвал признание Волынской резни условием отношений с Украиной

    Дуда потребовал от Украины открытого признания Волынской резни
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польский президент Анджей Дуда подчеркнул, что основой для зрелых отношений между Варшавой и Киевом должно стать открытое признание трагедии, связанной с Волынской резней.

    О зрелых отношениях между Польшей и Украиной, которые возможны только при опоре на правду, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает ТАСС.

    Сообщение Дуды приурочено ко Дню памяти о поляках – жертвах геноцида, совершенного ОУН-УПА (организации запрещены в России) на восточных землях Второй Польской республики.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Дуда отметил: «Только на правде, даже самой трудной, можно построить зрелые и искренние отношения между народами, в том числе между поляками и украинцами». Он также выразил желание, чтобы поляки получили возможность узнать места захоронения жертв трагедии, достойно проститься с ними, помолиться и зажечь свечи на могилах.

    Президент Польши добавил, что право совместного почтения памяти жертв и возможность сделать это достойно – ключевая часть процесса примирения и построения хорошего будущего между двумя народами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша назвала украинских националистов палачами в контексте обсуждения Волынской резни. Зеленский продемонстрировал недостаточные знания о событиях, связанных с Волынской резней, во время общения с президентом Дудой. Украина разрешила Польше продолжить поиски массовых захоронений жертв Волынской резни.

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    11 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Омбудсмен Украины признался в распространении фейка под видом отчета ООН по Еленовке
    Омбудсмен Украины признался в распространении фейка под видом отчета ООН по Еленовке
    @ REUTERS/Alexander Ermochenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца признал распространение ложной информации о якобы отчете ООН с обвинениями в адрес России по факту удара по Еленовке в 2022 году.

    В конце июня 2025 года на официальных страницах омбудсмена появилось сообщение со ссылкой на внутренний анализ ООН, который якобы подтверждал причастность России. Однако журналисты «Следствия.Инфо» обратили внимание, что расследование не было докладом ООН, передает РИА «Новости».

    В действительности, как пишет издание, Лубинец ссылался на данные организации Centre for Human Rights in Armed Conflict, не имеющей юридического адреса и скрывающей своих экспертов. Сайт этого центра был создан лишь 22 мая 2025 года, а отчет о Еленовке появился через несколько дней. На ресурсе нет другой информации о деятельности или финансировании центра, а контакт указан только через электронную почту на Gmail.

    Журналисты направили запрос в организацию, где им сообщили, что центр основан в 2024 году, не имеет постоянной штаб-квартиры и объединяет международных экспертов, которые предпочитают не раскрывать свои имена. Центр пообещал в ближайшее время опубликовать еще два доклада – о погибших гражданских в Мариуполе и о потерях ВСУ с февраля 2022 года по 1 июля 2025 года.

    Напомним, летом 2022 года ВСУ нанесли удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что миссия по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР расформирована по решению генсека ООН Антониу Гутерриша.

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    11 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» заявили о попытках ВСУ выстроить оборону на рубеже Хатнее – Амбарное

    Tекст: Ирма Каплан

    На Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки войск «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    «Командование ВСУ спешно пытается выстроить линию обороны на рубеже Хатнее – Амбарное, оставив боевые группы 143-й механизированной бригады и подразделений теробороны сдерживать наступление «Северян» в районе села Меловое», – сообщает неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    По словам бойцов, мотострелки с упорными боями продвинулись на более чем 600 метров в приграничных лесных массивах, уничтожив несколько боевых групп ВСУ.

    На Сумском направлении мотострелки и морпехи в ходе ожесточенных боев выбили оккупантов с занимаемых позиций в Варачино и окрестных лесных массивах, подразделения десантников зачистили несколько кварталов Юнаковки и выбили противника из опорпунктов в прилегающих лесах.

    «За сутки враг предпринял десять безуспешных контратак: в районах Яблоновки и села Садки, две в окрестностях Кондратовки, по три в Юнаковке и около Андреевки. <...> В них ВСУ задействовали свыше 50 человек, из которых более 30 уничтожены, 12 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, единицы смогли бежать», – сказано в сообщении.

    На Волчанском и Липцовском направлениях «Северяне» уничтожили 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой. В Волчанске зачистили девять домовладений и продвинулись в окрестных лесных массивах.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях), – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

    Кроме того, стало известно, что вооруженные формирования Украины привлекли наемников из шести стран НАТО для участия в боевых действиях на северо-западе Харькова.

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    11 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленую Долину в ДНР
    Российские войска освободили Зеленую Долину в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» освобождена Зеленая Долина в Донецкой народной республике (ДНР), ранее была освобождена Соболевка в Харьковской области. Всего российские войска за неделю заняли пять населенных пунктов в трех областях Украины и освободили один поселок в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, шесть бронемашин. Уничтожены десять орудий полевой артиллерии, включая две польские самоходные артустановки Krab, 25 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления продвинулись вглубь обороны противника в Сумской области и освободили Бессаловку. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям танковой, механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и погранотряда погранслужбы Украины.

    За неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1260 военнослужащих, танк, 12 бронемашин. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм гаубицы М777, пять станций РЭБ, 14 складов с боеприпасами и материальными средствами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1080 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины. Уничтожены 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождено Дачное в Днепропетровской области. Было нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, перечислили в Минобороны.

    Противник при этом потерял более 3040 военнослужащих, 16 бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Поддубное и Толстой в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    При этом потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1,4 тыс. военнослужащих, шесть танков, 16 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение на отдельных направлениях, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 530 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции РЭБ, 33 склада с боеприпасами, горючим и матсредствами.

    Ранее в пятницу стало известно, что ВСУ отступили от Зеленой Долины после давления армии России.

    На этой неделе российские войска освободили поселок Толстой в ДНР, кроме того, они освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области.

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