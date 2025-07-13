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    Белый дом оскорбил сразу пять стран Западной Африки
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию
    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
    Макрон призвал ЕС к решительному ответу на американские пошлины
    Россия пообещала пресекать пиратство на Балтике
    Киев назвал формат переговоров в Стамбуле «практически исчерпанным»
    Трамп заявил о расследовании победы Байдена на выборах
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    20 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    14 комментариев
    13 июля 2025, 12:28 • Новости дня

    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации двух подозреваемых в убийстве полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Украинская спецслужба объявила об уничтожении мужчины и женщины, подозреваемых в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

    По данным ведомства, речь идет о мужчине и женщине, которые, по версии СБУ, действовали по приказу куратора и наблюдали за сотрудником спецслужбы, чтобы установить его распорядок и маршруты, передает РБК.

    Украинские силовики заявили, что перед преступниками поставили задачу устранить полковника, после чего они собирались скрыться.

    При задержании подозреваемые оказали сопротивление и были уничтожены.

    Напомним, Воронич был убит 10 июля в Голосеевском районе Киева. Открыто дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя. По информации бывших украинских военных и The New York Times, Воронич был связан с операциями против России, в том числе операцией ВСУ в Курской области и убийством Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

    СБУ называет ликвидированных агентами российских спецслужб, работавшими по заданию ФСБ. Украинские СМИ уточняют, что правоохранители разыскивали женщину по имени Нармин Гулиева (1991 года рождения) и ее сообщника.

    Политолог Лариса Шеслер считает, что убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди местных спецслужб.

    12 июля 2025, 15:39 • Новости дня
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
    @ Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 с весны 2021 года оставался на аэродроме Святошино, а теперь его вывезли в Германию.

    Американское издание TWZ сообщило, что грузовой самолет Ан-124-100 с номером UR-82073 покинул аэродром Святошино в Киеве, где находился с начала полномасштабных боевых действий. По данным украинской стороны, самолет эвакуировался с Украины и направился в Лейпциг, где располагается представительство компании «Антонов».

    В публикации подчеркивается, что аэродром Святошино за время специальной военной операции практически не пострадал. TWZ приводит слова пользователя @TheIntelFrog из сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), который отметил, что самолет мог оставаться в Киеве с марта 2021 года, а его перемещение в Европу связано с необходимостью ремонта или обслуживания.

    Также TWZ обратило внимание на спутниковые снимки от Planet Labs, полученные 2 июля, на которых на территории аэродрома Святошино были замечены два относительно исправных самолета Ан-124.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» был замечен в небе над Киевом. Тяжелый транспортный борт Ан-124, ранее замеченный в районе Киева, переместился в немецкий Лейпциг.

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    12 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины

    Военный эксперт Перенджиев: Лавров разоблачил очередной симулякр Запада в отношении Украины

    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сергей Лавров понимает, что в гибридной войне против России Франция и Британия используют симулякры, это же касается заявления Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями.

    «В ходе гибридной войны против России Франция и Британия используют симулякры. Но Сергей Лавров понимает, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» начнут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня, – это тоже симулякр», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России»..

    По словам военного эксперта, создание термина «симулякр» приписывается французскому социологу и философу Жану Бодрийяру, он означает копию того, чего на самом деле не существует или проще говоря – фейк: «Классическим примером создания симулякра можно назвать сказку датского писателя Ханса Христиана Андерсена «Новое платье короля». А теперь что-то наподобие симулякров пытаются создавать не только европейские лидеры, но и президент США Дональд Трамп. Эти симулякры позволяют Лондону, Парижу и Берлину получать не только экономические, но и политические дивиденды, потому что под военные проекты-симулякры выделяются средства».

    Последнее заявление Макрона от лица «коалиции желающих» создало информационный повод о том, что при благоприятном для себе моменте «европейцы введут войска на Украину, обоснуются в портах Николаевской области и Одессы». «Европейцы именно на это и рассчитывают, а если у них этого не получится, то в любом случае они получат дивиденды», – полагает спикер.

    Поддержка Украины для Запада стала по большей части симулякром, под который создаются образы и «правильная картинка». При этом оказывается и реальная поддержка, которая заключается в передаче Киеву вооружений, в том числе дальнобойных ракет и средств ПВО.

    «Заявления про планы направить на Украину силы сдерживания – это симулякр, как и провокация в Буче или действия «Белых касок» в Сирии в период правления Башара Асада. Но под все это выделяются огромные средства, большая часть которых оседает в карманах западных политиков, Зеленскому и его команде, тоже, кстати, перепадает», – добавил Перенджиев.

    О том, что Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании «корпуса многонациональных сил для защиты Украины», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего визита в Северную Корею. «Мы этим особо не интересуемся, но они об этом громко кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем», – сказал Лавров.

    В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам франко-британского саммита в Лондоне, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. По его словам, это будет сделано с целью обеспечить восстановление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Французский лидер охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве.

    Макрон неоднократно говорил о том, что на Украине должны появится европейские военные. В марте по итогам парижского саммита «коалиции желающих» он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на слова Макрона, что активность западных стран по военному присутствию на Украине отражает антироссийские и милитаристские настроения: «В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских».

    Песков подчеркнул разочарование Москвы тем, что западные страны игнорируют сигналы России об опасности такого присутствия. Песков добавил, что последовательные и ясные сигналы со стороны Москвы не принимаются во внимание и не находят понимания на Западе.

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    12 июля 2025, 17:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

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    12 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Арахамия рассказал, что Зеленского часто били в детстве

    Глава фракции партии «Слуга народа» рассказал, что Зеленского часто били в детстве

    Арахамия рассказал, что Зеленского часто били в детстве
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия рассказал, что Владимир Зеленский в детстве часто подвергался нападкам.

    Арахамия отметил в интервью Би-би-си, Зеленский делился воспоминаниями о том, как рос «евреем маленького роста в Кривом Роге», который является крупным индустриальным городом, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Зеленского «часто били» в детстве. Он также привел слова Зеленского: «Найди того, кто главный, ударь его в лицо, и тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело».

    В субботу жена Зеленского Елена в документальном фильме «История Зеленского» призналась, что надеялась на поражение мужа на выборах 2019 года.

    Ранее президент Владимир Путин рассказал, что его друзья-евреи называют Владимира Зеленского «позором еврейского народа».

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    12 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    На Украине повторно мобилизовали вернувшихся из плена военных ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине мобилизуют в ряды ВСУ военных, которые ранее вернулись из российского плена, сообщили в российских силовых структурах.

    В качестве примера приводится случай с активистом майдана Андреем Коломийцем, который вновь оказался в украинской армии после освобождения из плена, передает ТАСС.

    Источник подчеркнул: «Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно». Российские силовики отмечают, что практика повторной отправки бывших пленных на фронт стала на Украине обычным явлением.

    Кроме того, в силовых структурах РФ добавили, что на Украине обсуждается видеозапись задержания ветерана ВСУ с ампутированной конечностью, уволенного по состоянию здоровья, в которой участвовали более десяти полицейских. По данным источника, этот человек протестовал против вырубки леса, что и стало поводом для задержания. Инцидент вызвал значительный резонанс среди украинской общественности.

    В четверг украинский журналист Богдан Буткевич, активно защищавший работу военкоматов, был отправлен на службу после потери отсрочки от мобилизации.

    Ранее сообщалось, что на территории Украины фиксируются случаи нападений на сотрудников военкоматов со стороны граждан, что свидетельствует об усилении сопротивления мобилизации.

    В июне стало известно, что подразделение ВСУ агитирует подростков управлять беспилотниками у линии фронта в Харьковской области, привлекая их обещаниями выплат, которые не исполняются. Кроме того, ВСУ используют инвалидов для строительства линии обороны на запорожском направлении, принуждая их рыть окопы.

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    13 июля 2025, 01:59 • Новости дня
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для финансирования военной помощи Украине Белый дом может использовать средства, которые остались от прежней администрации Джо Байдена или замороженные в США российские активы, заявила CBS.

    Как отмечает CBS со ссылкой на источники, новая администрация США впервые с начала работы рассматривает возможность дополнительного финансирования военной поддержки Украины, передает ТАСС.

    Отмечается, что источник дополнительного финансирования пока не определен окончательно. Оценивая возможные источники финансирования, CBS указывает на 3,85 млрд долларов, оставшихся после администрации Байдена. Эти средства были выделены в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, позволяющего президенту США поставлять вооружения иностранным государствам без одобрения Конгресса в случае чрезвычайных обстоятельств. По мнению источников CBS, такой шаг стал бы «сигналом России».

    Телекомпания также упоминает, что теоретически Белый дом мог бы передать Украине до 5 млрд долларов замороженных в США российских активов. Однако ни нынешний, ни предыдущий президенты США к такому варианту не обращались, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы поставок не раскрываются.

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    13 июля 2025, 02:27 • Новости дня
    МИД Украины назвал формат переговоров в Стамбуле «практически исчерпанным»
    МИД Украины назвал формат переговоров в Стамбуле «практически исчерпанным»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Формат переговоров с Россией в Стамбуле «практически исчерпал себя», заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

    «Этот формат практически исчерпал себя», – приводит слова Кислицы РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Он заявил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает предложений от Киева относительно сроков для проведения третьего раунда прямых переговоров. Песков также заявил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше».

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    13 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    МВД объявило в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных базы МВД России, в розыск объявлен один из лидеров «РДК» (признан террористическим и запрещен в России) Василий Кирющенко (внесен в список террористов и экстремистов) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    В карточке розыска сообщается, что он «разыскивается по статье УК», но не указано, о какой именно статье идет речь, передает РИА «Новости».

    Источники в правоохранительных органах сообщали, что уголовные дела открыты по статье о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.

    «РДК» (признан террористическим и запрещен в России) был создан в 2022 году. Его членами являются выходцы из России, которые перебрались на Украину и в ходе украинского конфликта участвуют в боевых и террористических действиях на стороне киевского режима.

    В июне Дзержинский райсуд Петербурга поместил под стражу 32-летнего Александра Попова, планировавшего вступить в террористическую организацию. В мае Южный окружной военный суд признал виновным жителя поселка Симеиз в Крыму и приговорил к 12 годам колонии строгого режима за планы вступить в «РДК» (признан террористическим и запрещен в России).

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    12 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Электроснабжение стабилизировано в Запорожской области
    Электроснабжение стабилизировано в Запорожской области
    @ Lilly/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Энергосистема Запорожской области восстановила стабильную работу после завершения технических мероприятий по переносу нагрузок из-за жары, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    «В системе электроснабжения Запорожской области завершены работы по переводу нагрузок, электроснабжение стабилизировано», – сообщил Балицкий в Telegram.

    Кроме того, губернатор призвал население использовать электроэнергию и воду экономно, чтобы поддерживать стабильность работы энергосистемы и насосов, отвечающих за водоснабжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области жара вызвала критические перегрузки оборудования, произошло отключение энергоснабжения в Мелитополе, Бердянске и еще четырех округах из-за критических перегрузок оборудования. В некоторых округах была приостановлена подача воды.

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    13 июля 2025, 07:44 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 36 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО за ночь сбила 36 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны России.

    По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА – 26 единиц – было сбито над Белгородской областью. Кроме того, четыре беспилотника уничтожены в небе над Воронежской областью. Также три БПЛА были уничтожены над Липецкой областью и еще три – над Нижегородской областью, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа в различных регионах страны.

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    13 июля 2025, 00:59 • Новости дня
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Вонсане лидер КНДР Ким Чен Ын попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова передать президенту России Владимиру Путину «теплый привет», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Как отмечает ЦТАК, встреча прошла в теплой и товарищеской атмосфере. Лавров передал Ким Чен Ыну приветственные слова от президента России, передает ТАСС.

    «Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за это и попросил передать свой теплый привет уважаемому Владимиру Владимировичу Путину», – сообщает ЦТАК.

    Ким Чен Ын заявил, что руководители России и КНДР демонстрируют единство позиций по всем стратегическим вопросам. По данным агентства, лидер КНДР также подтвердил «безусловную поддержку» действий российского руководства, направленных на разрешение ситуации на Украине.

    Ким Чен Ын «выразил уверенность, что под выдающимся руководством президента РФ Владимира Путина армия и народ России непременно добьются победы в священном деле по защите достоинства и ключевых интересов страны, процветания» России, сообщает ЦТАК.

    Кроме того, Ким Чен Ын «от всей души пожелал, чтобы великой России всегда сопутствовали только победа и слава», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров встретился с Ким Чен Ыном в Вонсане. Лавров передал Ким Чен Ыну приветствие от президента России и подтвердил стремление к развитию стратегического партнерства. Россия и КНДР соблюдают положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и намерены продолжать такую линию, сказал министр.

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    12 июля 2025, 19:46 • Новости дня
    Военнослужащая ВСУ вернула госнаграды Зеленскому из-за гонений на УПЦ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащая Вооруженных сил Украины Лариса Бродецкая публично вернула государственные награды Владимиру Зеленскому в знак протеста против лишения митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия гражданства страны, сообщил украинский политолог Константин Бондаренко.

    Бондаренко уточнил, что медик-заслуженный ветеран также выразила полную поддержку главе канонической Украинской православной церкви, передает РИА «Новости».

    В видеообращении Бродецкая предложила украинским властям отнять у нее гражданство и подчеркнула, что возвращает все ордена, полученные за время президентства Зеленского. Бондаренко не исключил, что подобные протесты могут получить массовое распространение на фоне давления на церковь.

    Украинские власти инициировали самую масштабную кампанию против канонической УПЦ, крупнейшей религиозной общины страны, ссылаясь на её связь с Россией. В разных регионах уже вынесены решения о запрете деятельности УПЦ, а СБУ проводит обыски у епископов и священников, возбуждая уголовные дела по подозрению в «антиукраинской деятельности».

    В отношении духовенства украинские суды выносят обвинительные приговоры, а многие представители церкви находятся под арестом. Сотни храмов УПЦ были захвачены сторонниками других религиозных структур при поддержке местных властей, верующие и священники подвергались насилию.

    Ранее госслужба Украины по этнополитике и свободе совести заявила, что нашла «признаки аффилированности» Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви с Русской православной церковью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается вытеснение Украинской православной церкви. Раскольники из так называемой Православной церкви Украины захватывают храмы УПЦ. Указом президента Украины по представлению СБУ был лишен украинского гражданства предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

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    12 июля 2025, 16:53 • Новости дня
    FT: Трамп считает Зеленского главным препятствием в заключении мира на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп считает Владимира Зеленского важнейшим препятствием для достижения мира на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет газета Financial Times, по мнению западных союзников Украины, Трамп склонен рассматривать президента РФ Владимира Путина в качестве ключевого партнера для любых переговоров, тогда как Зеленский воспринимается им как серьезное препятствие для заключения жизнеспособного мирного соглашения, передает РИА «Новости».

    Два высокопоставленных собеседника издания, участвующих в переговорах с США, сообщили, что реальных свидетельств того, что Белый дом в большей степени поддерживает Киев, чем Москву, на данный момент практически нет.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратил внимание на заявление президента США о том, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал.

    Напомним, Трамп отметил, что разрешение ситуации на Украине оказалось для него более трудной задачей, чем предполагалось изначально. Он пообещал Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    12 июля 2025, 16:37 • Новости дня
    Жена Зеленского призналась, что надеялась на поражение мужа на выборах 2019 года
    Жена Зеленского призналась, что надеялась на поражение мужа на выборах 2019 года
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жена Владимира Зеленского Елена заявила о своей слабой надежде на поражение мужа на выборах 2019 года.

    По ее словам, она не высказывала этого вслух, но внутренне надеялась, что ее муж не одержит победу. В документальном фильме «История Зеленского» прозвучала цитата: «Я никогда не говорила это вслух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», передает RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года жена президента Украины Елена Зеленская отказалась ехать в США на выступление президента Джо Байдена. Также сообщалось, что ее выступление в Любляне отменили после проведения пророссийской акции.

    Французские читатели выразили недовольство интервью Елены Зеленской, задав ей острые вопросы о коррупции и положении украинцев, находящихся на передовой.

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    12 июля 2025, 14:16 • Новости дня
    МИД: Ни одна задача Меморандума России и ООН из-за санкций Запада не была решена

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международные задачи, обозначенные в Меморандуме между Россией и ООН, так и не были реализованы из-за западных санкций, сообщили в МИД РФ.

    Как объяснили в МИД России после женевских консультаций замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Вершинина и главы UNCTAD Ребеки Гринспен, переговоры затрагивали ключевые вопросы: подключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление логистики и страхования, закупку запчастей, восстановление аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и разморозку зарубежных активов российских компаний, передает ТАСС.

    В министерстве подчеркнули, что ни один из этих вопросов не был решен из-за курса западных столиц, прежде всего Евросоюза, на ужесточение односторонних санкций. Российская сторона выразила неудовлетворенность итогами реализации меморандума о содействии продвижению российских продуктов и удобрений на мировые рынки. Сергей Вершинин отметил: «Оценивая позитивно усилия представителей секретариата ООН по реализации этих договоренностей, мы не можем сказать, что удовлетворены результатами».

    Дипломат обратил внимание на единичные подвижки, в частности, в вопросе разморозки активов некоторых российских компаний, чему Москва уделяла особое внимание в контактах с западными коллегами последние годы. Вместе с тем, по его словам, большинство задач не решены из-за «абсолютно негативной позиции западных столиц», прежде всего ЕС. Вершинин напомнил, что западные лидеры не раз обещали не затрагивать с помощью санкций сельскохозяйственный экспорт России, однако на практике ограничения мешают даже этим сферам.

    Он заявил, что западные банки опасаются вторичных санкций США и блокируют даже легальные платежи, что мешает полноценному экспорту российской продукции. По словам дипломата, это связано с принципом экстратерриториальности американских ограничений.

    МИД РФ также сообщил, что сотрудничество между Россией и ООН по вопросам продовольственной безопасности может быть продолжено и после истечения срока меморандума 22 июля 2025 года. Среди возможных будущих проектов – создание банковского канала для расчетов по российскому сельхозэкспорту и завершение инициативы по безвозмездной передаче удобрений странам, испытывающим дефицит.

    Ранее в Женеве завершились финальные консультации по Меморандуму о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН о содействии продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В ходе встречи Вершинин и представители ООН обсудили итоги работы по его реализации. Срок действия меморандума истекает в конце июля, его продление изначально не предусматривалось.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    12 июля 2025, 19:04 • Новости дня
    Пленный боевик заявил об участившемся дезертирстве в элитном батальоне ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    В батальоне ВСУ «Волки да Винчи», который ранее считался элитным подразделением на Украине, участились случаи дезертирства.

    Пленный стрелок батальона Лимар Османов рассказал: «Несмотря на рейтинг подразделения, личный состав все равно дезертирует. В основном после ранения, либо бывают случаи, когда уходят с позиций, самовольно оставляя позиции», передает РИА «Новости».

    Батальон «Волки да Винчи» был сформирован на базе 1-й штурмовой роты в январе 2014 года и входил в 5-й батальон Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Командовал ротой Дмитрий Коцюбайло, праправнук бойца УПА (запрещенная в РФ экстремистская организация), который был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года во время боев за Артемовск.

    Ранее сообщалось, что на сумском направлении полностью дезертировал штаб одного из батальонов ВСУ вместе с командиром, что поставило под сомнение боеспособность 150-й бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. В Раде заявили, что военные, попав за границу, не хотят возвращаться на Украину.

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