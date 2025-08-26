Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал атаки на нефтепровод «Дружба» угрозой безопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, передает ТАСС.

По его словам, эти атаки наносят ущерб именно Венгрии и Словакии, а не России, поскольку страны получают по «Дружбе» российское сырье.

Сийярто отметил, что Киев действует с поддержкой Брюсселя, который игнорирует удары по нефтепроводу. Министр считает, что давление на Будапешт оказывается с целью заставить Венгрию изменить свою позицию по конфликту на Украине и вопросу вступления страны в Евросоюз.

Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами Венгрии и выгодна только Украине. Сийярто добавил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, заявив, что при отказе занять проукраинскую позицию удары по «Дружбе» будут продолжены, что создаст угрозу энергетической безопасности Венгрии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности для нефтепровода «Дружба». Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу нефтепровода.