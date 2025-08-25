Венгрия заявила об ожидании выполнения гарантий безопасности «Дружбы» от Киева

Глава администрации Орбана Гуйяш напомнил о гарантиях безопасности нефтепровода «Дружба»

Tекст: Денис Тельманов

Венгрия ждет, что Еврокомиссия и Украина выполнят свои обязательства по безопасности нефтепровода «Дружба», заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Украина ранее обещала, как третья страна и кандидат в члены ЕС, обеспечить энергоснабжение всех стран ЕС, включая Венгрию и Словакию. Еврокомиссия в январе 2025 года предоставила Будапешту письменные гарантии безопасности критической энергетической инфраструктуры.

«Мы ожидаем, что все будут соблюдать свои обязательства и правила, и ЕС, и Украина», – заявил Гуйяш.

Напряженность между Будапештом и Киевом недавно усилилась из-за заявлений главы венгерского МИД Петера Сийярто о необходимости прекратить угрозы и атаки на инфраструктуру, Венгрия считает их посягательством на свой суверенитет. На это украинский МИД резко ответил, посоветовав Венгрии диверсифицировать энергоснабжение.

Словакия и Венгрия ранее обращались в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по «Дружбе» из-за атак ВСУ, требуя гарантий их безопасности. 22 августа Сийярто сообщил о третьей за последнее время остановке поставок нефти в Венгрию из-за атаки Украины, аналогичная ситуация возникла и в Словакии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на замечание венгерского коллеги Петера Сийярто о необходимости прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

Руководство Венгрии считает удары ВСУ по нефтепроводу угрозой энергетической безопасности и своим суверенным правам.