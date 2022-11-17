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17 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 15:46  |  vz.ru
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Дерипаска списал доллар с мировых счетов

США продолжают жить в долг Lena Klimkeit/dpa/Global Look Press
Рынок американского долга начинает напоминать рынок российских ГКО, каким он был в 1998 году, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. Более того, он предрекает закат долларовой финансовой системы уже через три-четыре года. Может ли США грозить дефолт наподобие российского в 1998 году? И в чем отличие нынешних США от тогдашней России? Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Ложь Зеленского для НАТО стала разрушительнее украинских ракет

Байден поспорил с Зеленским о принадлежности упавшей в Польше ракеты Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Владимир Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. В НАТО такую позицию сочли смешной и подрывающей доверие Запада к украинцам. При этом российские эксперты уверены: Зеленский даже не осознает того, что Байден публично назвал его пустословом. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Бесцеремонность Запада утомила Китай

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Дело не только в том, что Китай приобрел экономическое могущество и сам стал поставщиком технологий или инвестиций. Внутреннее положение Запада показывает, что он уже не может быть для КНР полезным. Подробности...

Реален только 2022-й и все, что в нем

Анна Федорова
Анна Федорова, вице-президент «Фонда открытой новой демократии»
Прошлое углубилось. События двух-трехлетней давности воспринимаются как далекое прошлое. Истории из нулевых вообще воспринимаются как сказки про старые времена. Вспоминаешь – и как будто роман из чужой жизни читаешь. Подробности...
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Сейчас особенно важна информационная гигиена

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
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    Ложь Зеленского для НАТО стала разрушительнее украинских ракет

    Байден поспорил с Зеленским о принадлежности упавшей в Польше ракеты
    		   17 ноября 2022, 14:14
    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Владимир Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. В НАТО такую позицию сочли смешной и подрывающей доверие Запада к украинцам. При этом российские эксперты уверены: Зеленский даже не осознает того, что Байден публично назвал его пустословом.

    «Это не доказательство», – так Джо Байден отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что упавшая на польскую деревню ракета якобы не была украинской. Кроме того, издание Finsncial Times пишет, что в НАТО назвали позицию Зеленского «смешной». «Украинцы разрушают доверие Запада к ним. Ведь Украину никто не обвиняет, но они продолжают врать. Это даже более разрушительно, чем сама ракета», – отмечает источник FT в альянсе.

    Напомним, сам инцидент произошел во вторник вечером. Польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка. Отмечалось, что за этим якобы может стоять Москва.

    Однако Минобороны России отвергло причастность к инциденту. Об отсутствии вины России заявили и в Кремле. Вместе с тем позиции мирового сообщества по поводу инцидента разошлись. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что Россия ни при чем. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал дождаться окончания расследования. Премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо настаивают на вине России независимо от того, чьей была ракета.

    Примечательно и то, что президент Польши Анджей Дуда в итоге вынужден был признать: падение ракеты не было атакой на республику, и доказательств причастности к этому российских военных нет. При этом удар по Польше, как считают в экспертной среде, мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк воздушных сил ВС Украины.

    Тем не менее Зеленский продолжает стоять на своем, корректируя ранее озвученное заявление. «Мы не знаем на 100%, что случилось. Я думаю, что мир этого тоже не знает на 100%. Но я уверен, что там была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО», – сказал он в четверг и призвал дождаться завершения результатов расследования. Однако такая позиция, по мнению политологов, говорит о том, что официальный Киев попросту игнорирует раздражение Запада.

    «Мы видим кардинально разные стратегии американцев и Зеленского. Украина давно вынашивает планы официального втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией. Им это необходимо, чтобы чувствовать себя под защитой и быть уверенными в том, что их не бросят», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР Родион Мирошник.

    «Вместе с тем Вашингтон осознает все последствия такого шага, поэтому Белый дом не собирается соглашаться с украинской позицией. Их вполне устраивает сценарий, при котором они ведут войну чужими руками», – продолжил собеседник.

    «При этом сам Зеленский вряд ли понимает, что его назвали лгуном. Поэтому он и дальше будет отыгрывать подобный сценарий, как один из персонажей в фильме «День сурка», – уверен Мирошник.

    Эксперты также обращают внимание на тот факт, что ответ Байдена Зеленскому – это не первый случай, когда США пытаются осадить украинского лидера, отрицающего причастность Киева к самым скандальным инцидентам. Среди них – убийство Дарьи Дугиной и теракт на Крымском мосту. При этом если раньше на роль Украины в этих вопросах указывали через западные СМИ, то теперь Зеленского пришлось осаживать лично Джо Байдену. 

    Политолог Владимир Корнилов также считает, что «Запад очень возмущен постоянным отрицанием Украиной очевидных фактов». «Все видели фотографии, на которых лежат обломки С-300. Если бы не эти кадры, то еще можно было бы как-то спекулировать на тему причастности России», – пояснил он.

    «Даже если очень захотеть, то не получится записать этот инцидент на счет Москвы. Но Зеленский с упорством, достойным лучшего применения, продолжает настаивать на своем и лгать всем, включая западные СМИ», – отмечает собеседник.

    «Это раздражает очень многих. Уже даже союзники Украины задаются вопросом, сколько еще это может продолжаться. У американцев появляется понимание того, что если Киев врет в таком очевидном вопросе, то он может врать и по остальным направлениям», – уверен эксперт.

    «Надо быть совсем дураком, чтобы на фоне очевидных фактов продолжать лгать на голубом глазу. Сейчас Зеленский оказался в шокирующей реальности. Он привык, что можно распространять любую ложь о России и «военных преступлениях», ретранслируя это на Запад без всякой критической оценки. Но сейчас ставки слишком высоки, и мир уже не готов так рисковать, иначе это обернется ядерной войной», – заключил Корнилов.

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