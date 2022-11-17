Родион Мирошник: Зеленский вряд ли понимает, что Байден назвал его лгуном

Владимир Зеленский активно пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией на Украине, что явно не отвечает интересам США. При этом он не осознает смысл слов, сказанных Джо Байденом в его адрес. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент США заявил, что слов Зеленского о непричастности ВСУ к инциденту в Польше недостаточно.

«Мы видим кардинально разные стратегии американцев и Зеленского. Украина давно вынашивает планы официального втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией. Им это необходимо, чтобы чувствовать себя под защитой и быть уверенными в том, что их не бросят», – сказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.

«Вместе с тем Вашингтон осознает все последствия такого шага, поэтому Белый дом не собирается соглашаться с украинской позицией. Их вполне устраивает сценарий, при котором они ведут войну чужими руками», – продолжил собеседник.

«При этом сам Зеленский вряд ли понимает, что его назвали лгуном. Поэтому он и дальше будет отыгрывать подобный сценарий, как один из персонажей в фильме «День сурка», – заключил Мирошник.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской.

Кроме того, издание Financial Times пишет, что в НАТО назвали смешной позицию президента Украины по ракетному удару в Польше. «Украинцы разрушают доверие Запада к ним. Ведь Украину никто не обвиняет, но они продолжают врать. Это даже более разрушительно, чем сама ракета», – отмечает газета.

Напомним, Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши. Инцидент произошел во вторник вечером. Польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.

Почти сразу же последовали заявления, что удар был нанесен российской ракетой. Вместе с тем Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

Более того, идею о «российской» ракете не поддержали и США. Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США не располагают подтверждающей информацией. В свою очередь президент США Джо Байден заявил: вероятность того, что ракета была запущена Россией, крайне низка из-за траектории прилета.

В свою очередь премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявили, что вне зависимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем якобы «виновата Россия».

Однако президент Польши Анджей Дуда признал, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории Польши ракета принадлежала системе противовоздушной обороны Украины.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, почему работа украинских ПВО часто приводит к катастрофам, а также разбиралась, в связи с чем США не стали обвинять Россию в инциденте.

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