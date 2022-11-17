|
|
Родион Мирошник: Зеленский вряд ли понимает, что Байден назвал его лгуном
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Владимир Зеленский активно пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией на Украине, что явно не отвечает интересам США. При этом он не осознает смысл слов, сказанных Джо Байденом в его адрес. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент США заявил, что слов Зеленского о непричастности ВСУ к инциденту в Польше недостаточно.
«Мы видим кардинально разные стратегии американцев и Зеленского. Украина давно вынашивает планы официального втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией. Им это необходимо, чтобы чувствовать себя под защитой и быть уверенными в том, что их не бросят», – сказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
«Вместе с тем Вашингтон осознает все последствия такого шага, поэтому Белый дом не собирается соглашаться с украинской позицией. Их вполне устраивает сценарий, при котором они ведут войну чужими руками», – продолжил собеседник.
«При этом сам Зеленский вряд ли понимает, что его назвали лгуном. Поэтому он и дальше будет отыгрывать подобный сценарий, как один из персонажей в фильме «День сурка», – заключил Мирошник.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской.
Кроме того, издание Financial Times пишет, что в НАТО назвали смешной позицию президента Украины по ракетному удару в Польше. «Украинцы разрушают доверие Запада к ним. Ведь Украину никто не обвиняет, но они продолжают врать. Это даже более разрушительно, чем сама ракета», – отмечает газета.
Напомним, Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши. Инцидент произошел во вторник вечером. Польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
Почти сразу же последовали заявления, что удар был нанесен российской ракетой. Вместе с тем Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.
Более того, идею о «российской» ракете не поддержали и США. Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США не располагают подтверждающей информацией. В свою очередь президент США Джо Байден заявил: вероятность того, что ракета была запущена Россией, крайне низка из-за траектории прилета.
В свою очередь премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявили, что вне зависимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем якобы «виновата Россия».
Однако президент Польши Анджей Дуда признал, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории Польши ракета принадлежала системе противовоздушной обороны Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, почему работа украинских ПВО часто приводит к катастрофам, а также разбиралась, в связи с чем США не стали обвинять Россию в инциденте.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Журналисты подтвердили успешное выведение из строя ж/д моста в Черкасской области
|
|
Контролируемый украинской стороной железнодорожный мост в Черкассах получил повреждения, после которых не может функционировать, сообщили авторы Telegram-канала «Рыбарь».
Данные со спутника Maxar от 12 ноября указывают на то, что на данный момент железнодорожная переправа в Черкасской области до сих пор не работает, говорится в сообщении Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что удар был нанесен еще 26 июня 2022 года.
«Несмотря на легкую облачность, на снимке видно проглядывающую точку опорного пилона в месте обрушившегося пролета. Это наглядное подтверждение того факта, что при желании выводить из строя мосты через Днепр возможно. Все дело исключительно в расчете нужного количества сил и средств, а также выборе правильной точки удара», – добавляется в сообщении.
Авторы приложили список важных объектов украинской железнодорожной сети, включая все мосты через Днепр, критически важные подстанции на границе с Польшей, восстановительные поезда и т. д.
В октябре британская пресса писала, что усилия ВС России по выводу из строя украинской критической инфраструктуры в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными».
Эксперт назвал значимый признак энергетического апокалипсиса на Украине
Экономист Лизан: Россия может полностью оставить Украину без электричества
|
|
Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Во вторник Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины.
«После вчерашних ракетных ударов по энергообъектам Украины без света временно остались около 10 млн человек. Сейчас в стране проживает порядка 27 млн граждан. То есть в темноте сидело больше трети населения. В абсолютных цифрах это апокалипсис и коллапс, поскольку многие также лишились воды и отопления, доступа к интернету», – отмечает экономист Иван Лизан.
В долгосрочной перспективе Украина приближается к черте, «после которой в стране наступит тотальный блэкаут», выводимые из строя трансформаторы не будут успевать чинить, полагает эксперт. «Это не точечные удары, как в сентябре, и даже не системные, которые мы наблюдали в октябре. Вчерашние удары были направлены на переход разрушений из количественных в качественные», – считает собеседник.
Тем не менее Россия по-прежнему действует «очень гуманно», говорит эксперт, потому что удары наносятся по подстанциям, а не энергоблокам или машинным залам, которые гораздо сложнее восстанавливать. «Вероятно, мы не бьем по машинным залам потому, что впоследствии, если эта территория войдет в состав Российской Федерации, мы сможем оперативно восстановить инфраструктуру», – предположил Лизан.
Тем не менее после массированных ракетных ударов «городское хозяйство нормально функционировать не может». «Экономика тоже не в силах работать, но Киеву уже наплевать на это, поскольку государство давно подключено к аппарату искусственной подачи денег... Еще два-три таких удара и Россия вгонит Украину в тотальный блэкаут. Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве. Если инкубационная камера на птицеферме обесточена 15–20 минут, то два миллиона яиц отправятся на помойку, потому что в них погибнут эмбрионы», – пояснил эксперт.
Во вторник Россия нанесла точечные ракетные удары в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. Во Львове, Житомире, Полтаве и Киеве власти также сообщали о попаданиях по объектам инфраструктуры. По всей стране начались перебои с электроснабжением.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего было нанесено 85 ракетных ударов. Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины после теракта на Крымском мосту 8 октября.
Украинский министр энергетики Герман Галущенко назвал обстрел объектов энергетической инфраструктуры страны 15 ноября самым масштабным с начала российской спецоперации. «Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», – сообщил министр в соцсетях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
|
|
Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.
Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.
Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.
Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Байден на G20 назвал «пушками» бицепсы российского журналиста
|
|
Американский президент Джо Байден восхитился бицепсами российского телеоператора Юрия Шолмова, снимавшего мировых лидеров на саммите G20.
Американский лидер обратил внимание на мышечную массу оператора Первого канала Юрия Шолмова, он потрогал его за бицепс, момент сняли на видео, которое разошлось в Сети, передает РИА «Новости».
«Они больше, чем мои голени, взгляните», – сказал Байден. После этого он решил пощупать мускулатуру Шолмова. «Вот это парень! Надеюсь, мы с ним на одной стороне», – добавил президент США.
Главе Белого дома сообщили, что этот журналист – русский, и Байден отметил, что ему все равно. «Мне не важно, откуда он. Ну и бицепсы у него! Мы называем такие пушками», – сказал президент США.
Стоявший рядом французский коллега Байдена Эммануэль Макрон тоже одобрил мускулатуру российского журналиста.
Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. Летом 2022 года он упал с велосипеда. В октябре лидер США после выступления не смог сразу найти собственное место на сцене, вынудив помощников искать ему стул.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о спекуляциях вокруг психического здоровья американского президента.
При этом Джо Байден уже неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2024 года. Конкуренцию ему намерен составить Дональд Трамп.
Стали известны подробности разговора в МИДе с послом Польши
МИД: Россия призвала Польшу не ввязываться в провокации Киева и не устраивать свои
|
|
Послу Польши в России было указано на неприемлемое нагнетание антироссийской истерии вокруг инцидента с падением в Пшеводуве двух ракет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российская сторона подчеркнула, что ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом. Послу напомнили, что все исчерпывающие разъяснения о непричастности к инциденту наших ВС были оперативно даны Министерством обороны России, приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
«Ознакомили посла Щлядевского с соответствующим заявлением МИД России и вручили ему текст документа. Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные», – заключили она.
Ранее сообщалось, что страны НАТО не собираются задействовать 4-ю статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше.
Президент США Джо Байден, как сообщает Reuters, заявил партнерам по G7 и НАТО, что ситуация с упавшей в Польше ракетой стала результатом работы украинской ПВО.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
В США назвали Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну»
Ведущая Fox Оуэнс: Зеленский – грязный актер, попытавшийся развязать третью мировую войну
|
|
Владимир Зеленский – «грязный актер, попытавшийся развязать третью мировую войну», — так на своей странице в Twitter после выпадов Зеленского в адрес России в связи с ракетным инцидентом в Польше его описала журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс.
По ее словам, Зеленский попытался развязать третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение, передает РИА «Новости».
«Он (Зеленский) – грязный актер, которого западные пропагандистсткие сети ложно провозглашают героем», – написала журналистка.
От последствий лжи Зеленского страдают украинцы, россияне и американцы, резюмировала Оуэнс.
Во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.
ВСУ в Херсоне не смогли разминировать и взорвали здание управления полиции
Глава Нацполиции Украины Клименко сообщил о решении ВСУ взорвать здание полицейского управления в Херсонской области
«Сообразительные» украинские взрывотехники не смогли разминировать здание главного управления полиции Херсонской области, поэтому взорвали его, сообщил глава национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Клименко заявил в Facebook*, что следует «быть очень осторожными и не спешить возвращаться» в населенные пункты, которые Киев недавно захватил. Он заявил, что одно из зданий главного управления полиции Херсонской области «стало грудой камней».
По версии Клименко, российские войска «замаскировали взрывчатку в помещении» и «избежать подрыва было невозможно».
Напомним, на прошлой неделе командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин предложил занять оборону по левому берегу Днепра, так как Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский признал высокие потери ВСУ под Херсоном. Суровикин заявил, что за октябрь на Херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих.
Киев пожаловался на неспособность отремонтировать энергетическую инфраструктуру
Politico: Украина сообщила США и Европе о неспособности отремонтировать энергетическую инфраструктуру
|
|
Киев сообщил США и Европе, что у Украины нет необходимого количества оборудования для восстановления отопления и электроснабжения в случае продолжения российских ударов по инфраструктуре, сообщают источники.
Украинские власти просят США и страны Европы помочь подготовиться к долгому периоду ограничения электро- и газоснабжения. По мнению Киева, это затруднит для украинских войск боевые действия, а также вызовет увеличение числа перемещенных лиц, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание приводит заявление советника правительства Украины (имя не указывается), который считает, что «это один из наиболее важных вопросов» в ходе переговоров с США и Европой. По его словам, зима окажется «действительно трудной». Politico пишет, что Украине нужны генераторы и трубы.
Напомним, в ООН заявили, что на Украине повреждения получили 40% энергогенерирующих мощностей, а большая часть Киева остается без света по 12 часов в день. При этом президент страны Владимир Зеленский заверил, что на Украине разработана «интересная» параллельная система электроснабжения, которую хотят запустить после окончания боевых действий.
Киев признал, что задействовал ПВО у границы с Польшей
Стало известно о докладе Киева Вашингтону о перехвате ракеты рядом с границей с Польшей
Украинская сторона заявила американской стороне и другим союзникам о попытке перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше, сообщают американские СМИ.
Попытка перехвата украинскими средствами противовоздушной обороны осуществлялась неподалеку от места ЧП в Польше, сообщил источник в американской администрации CNN, передает РИА «Новости».
По информации собеседника, именно эти данные стали основой для оценки Вашингтоном этого происшествия в Польше.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что происшествие с рухнувшей на польской территории ракетой стало следствием действий украинской системы ПВО.
Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
|
|
Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.
Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.
Байден поспорил с Зеленским о принадлежности упавшей в Польше ракеты
Байден заявил, что не считает доказательством слова Зеленского
Американский лидер Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской, сообщил пресс-пул Белого дома.
Как сообщил президент США по возвращении в Вашингтон с саммита Группы двадцати на Бали, слова Зеленского не являются доказательством, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.
Байден назвал упавшую в Польше ракету результатом работы ПВО Украины
Глава Соединенных Штатов заявил, что инцидент с ракетой в Пшеводуве связан с работой украинской ПВО
|
|
Американский президент Джо Байден сообщил партнерам по G7 и НАТО, что ситуация с упавшей в Польше ракетой стала результатом работы украинской ПВО, сообщает Reuters.
Кроме того, представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что обломки ракеты идентифицированы экспертами как части зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Украины, отмечается в Telegram-канале ведомства.
Как сообщают источники в Белом доме газете The Wall Street Journal, по предварительной информации, упавшая ракета была выпущена украинской ПВО. Выводы об инциденте члены НАТО планируют обсудить 17 ноября, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что обломки ракеты идентифицированы экспертами как части зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Украины.
Накануне сообщалось о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши. Власти страны пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
Президент США Джо Байден заявил о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал дождаться окончания расследования инцидента с ракетой в Польше и избегать поспешных выводов.
Премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо заявили, что – вне независимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем якобы «виновата Россия».
Захарова расценила как грубую провокацию заявления Киева об инциденте в Польше
МИД России назвал заявления Киева о падении ракет в Польше грубой провокацией
Заявления украинской стороны о падении в Польше ракет являются грубой провокацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Российский МИД вскоре сделает заявление о ситуации, сообщила дипломат в Telegram.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Варшавы на инцидент с падением ракет и гибелью в результате двух человек могла бы быть «более сдержанной и профессиональной». По его словам, необходимо быть более сбалансированными, говоря о таких опасных темах, передает РИА «Новости».
Накануне в Польше сообщили о падении на территории частей ракет, в результате погибли два человека. В Минобороны России заявили, что падение ракеты в польском Пшеводуве является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ.
Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
|
|
Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе».
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.