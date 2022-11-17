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Байден поспорил с Зеленским о принадлежности упавшей в Польше ракеты
Байден заявил, что не считает доказательством слова Зеленского
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Американский лидер Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской, сообщил пресс-пул Белого дома.
Как сообщил президент США по возвращении в Вашингтон с саммита Группы двадцати на Бали, слова Зеленского не являются доказательством, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.
Журналисты подтвердили успешное выведение из строя ж/д моста в Черкасской области
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Контролируемый украинской стороной железнодорожный мост в Черкассах получил повреждения, после которых не может функционировать, сообщили авторы Telegram-канала «Рыбарь».
Данные со спутника Maxar от 12 ноября указывают на то, что на данный момент железнодорожная переправа в Черкасской области до сих пор не работает, говорится в сообщении Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что удар был нанесен еще 26 июня 2022 года.
«Несмотря на легкую облачность, на снимке видно проглядывающую точку опорного пилона в месте обрушившегося пролета. Это наглядное подтверждение того факта, что при желании выводить из строя мосты через Днепр возможно. Все дело исключительно в расчете нужного количества сил и средств, а также выборе правильной точки удара», – добавляется в сообщении.
Авторы приложили список важных объектов украинской железнодорожной сети, включая все мосты через Днепр, критически важные подстанции на границе с Польшей, восстановительные поезда и т. д.
В октябре британская пресса писала, что усилия ВС России по выводу из строя украинской критической инфраструктуры в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными».
Эксперт назвал значимый признак энергетического апокалипсиса на Украине
Экономист Лизан: Россия может полностью оставить Украину без электричества
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Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Во вторник Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины.
«После вчерашних ракетных ударов по энергообъектам Украины без света временно остались около 10 млн человек. Сейчас в стране проживает порядка 27 млн граждан. То есть в темноте сидело больше трети населения. В абсолютных цифрах это апокалипсис и коллапс, поскольку многие также лишились воды и отопления, доступа к интернету», – отмечает экономист Иван Лизан.
В долгосрочной перспективе Украина приближается к черте, «после которой в стране наступит тотальный блэкаут», выводимые из строя трансформаторы не будут успевать чинить, полагает эксперт. «Это не точечные удары, как в сентябре, и даже не системные, которые мы наблюдали в октябре. Вчерашние удары были направлены на переход разрушений из количественных в качественные», – считает собеседник.
Тем не менее Россия по-прежнему действует «очень гуманно», говорит эксперт, потому что удары наносятся по подстанциям, а не энергоблокам или машинным залам, которые гораздо сложнее восстанавливать. «Вероятно, мы не бьем по машинным залам потому, что впоследствии, если эта территория войдет в состав Российской Федерации, мы сможем оперативно восстановить инфраструктуру», – предположил Лизан.
Тем не менее после массированных ракетных ударов «городское хозяйство нормально функционировать не может». «Экономика тоже не в силах работать, но Киеву уже наплевать на это, поскольку государство давно подключено к аппарату искусственной подачи денег... Еще два-три таких удара и Россия вгонит Украину в тотальный блэкаут. Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве. Если инкубационная камера на птицеферме обесточена 15–20 минут, то два миллиона яиц отправятся на помойку, потому что в них погибнут эмбрионы», – пояснил эксперт.
Во вторник Россия нанесла точечные ракетные удары в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. Во Львове, Житомире, Полтаве и Киеве власти также сообщали о попаданиях по объектам инфраструктуры. По всей стране начались перебои с электроснабжением.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего было нанесено 85 ракетных ударов. Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины после теракта на Крымском мосту 8 октября.
Украинский министр энергетики Герман Галущенко назвал обстрел объектов энергетической инфраструктуры страны 15 ноября самым масштабным с начала российской спецоперации. «Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», – сообщил министр в соцсетях.
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В России оценили реакцию Польши на инцидент с ракетами
Политолог Межевич: В «ракетном инциденте» власти Польши продемонстрировали непрофессионализм
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Бурная реакция Варшавы на ракетный инцидент была неизбежна. Тем не менее вовлекаться в прямое столкновение с Россией ни НАТО, ни Польша не хотят. Формула «Мы воюем с Москвой руками Украины» продолжает работать, а срочный вызов посла РФ в Варшаве – это результат условного рефлекса, который вырабатывался годами. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли российские политологи Александр Носович и Николай Межевич.
«Варшаве выгодно раскачивать любые неприятные моменты в отношениях с Россией. Однако в течение нескольких часов вся эмоциональность сошла на нет: высказывания сгладились, приобрели нотки осторожности. Это объясняется тем, что мы подключили каналы связи с первым союзником Польши – Соединенными Штатами», – считает калининградский политолог Александр Носович.
«Не стоит забывать, что концептуальное решение, принятое Западом еще до начала СВО, сохраняется: НАТО воюет с Россией через Украину, не втягиваясь в прямое столкновение с Москвой. В этом плане Варшава повела себя согласно той линии поведения, которая давно выработана», – указывает эксперт.
«Мы склонны считать Польшу одним из ключевых «ястребов» по отношению к России. Однако этот вывод основывается лишь на риторике Варшавы. Что касается практических действий, то здесь мы видим лишь стандартные поступки, которые можно заметить и у других стран НАТО. Речь идет о поставках оружия на Украину и экспорте польских наемников. Ничего экстраординарного», – подчеркивает собеседник.
«Польша не предпринимает каких-либо действий, способных вовлечь страну в прямое столкновение с Россией. Варшава достаточно чутко реагирует на сигналы Москвы, свидетельствующие о недопустимости польских действий. Например, в Варшаве «замяли» вопрос с предоставлением Украине польских аэродромов, после того, как в России сказали, что такой шаг сделает территорию Польши законной целью для наших ударов», – акцентирует Носович.
«Замялся» вопрос и о вводе миротворческого контингента на Западную Украину. Россия тогда приняла превентивные меры в Белоруссии. Ну и ночная история с ракетами на территории Польши лишний раз показывает общую закономерность: даже такая «ястребиная» страна воевать с Россией не хочет. Да и зачем, если для этого есть Украина?» – считает эксперт.
«Что касается вызова российского посла в МИД Польши – это автоматическая реакция местных дипломатов, у которых уже сложился своего рода рефлекс. Они действуют по формуле: «В любой непонятной ситуации с Россией вызывай на ковер Сергея Андреева – нашего многострадального посла в Польше», – акцентирует собеседник.
«Вероятно, Андреева до сих пор не выслали из Варшавы только для того, чтобы иметь возможность вызвать его в МИД. Но это даже неплохо – сохраняется хоть какой-то контакт. С Прибалтикой, например, в этом плане все гораздо хуже», – рассуждает эксперт. «В Варшаве же у нас до сих пор остается полноценный чрезвычайный и полномочный посол. Как видите, с Польшей у нас все не так плохо, как с некоторыми другими странами», – резюмирует Александр Носович.
Схожей точки зрения придерживается Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.
«Любой информационный повод Варшава всегда отрабатывает в антироссийском ключе. Здесь как на детской площадке: достаточно «показать пальчик» – и бурная реакция Польши не заставит себя ждать. Доказательствами Варшава себя никогда не утруждает. Задача одна – укрепить общественное мнение в его антироссийской ориентации», – считает эксперт.
«И вот подвернулся повод с ракетой. Если бы не позиция США, то тему с ракетами можно было бы разыгрывать еще долго. Однако Штаты заняли достаточно осторожную позицию в этом вопросе. Поэтому Варшава и тем более Вашингтон не станут воевать с Москвой. Почетная миссия разбить себя об Россию предоставлена только Украине», – указывает собеседник.
«При этом российского посла в МИД Польши вызвали по схеме «сначала сделали – потом подумали». Методика у них стандартная: чуть что – вызываем посла. Лишь бы вызвать. Все это говорит о непрофессионализме польских властей. Благо, с нашей стороны такого не наблюдается, хотя оснований для таких шагов у нас гораздо больше», – заключил Межевич.
Напомним, что в ночь на 16 ноября в деревне Пшеводув Люблинского воеводства произошло падение двух ракет, вызвавшее гибель двух человек. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.
Позже министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Вскоре президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. При этом с наибольшей вероятностью на территорию Польши упала украинская ракета от комплекса С-300.
Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.
Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
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Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.
Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.
Киев признал, что задействовал ПВО у границы с Польшей
Стало известно о докладе Киева Вашингтону о перехвате ракеты рядом с границей с Польшей
Украинская сторона заявила американской стороне и другим союзникам о попытке перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше, сообщают американские СМИ.
Попытка перехвата украинскими средствами противовоздушной обороны осуществлялась неподалеку от места ЧП в Польше, сообщил источник в американской администрации CNN, передает РИА «Новости».
По информации собеседника, именно эти данные стали основой для оценки Вашингтоном этого происшествия в Польше.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что происшествие с рухнувшей на польской территории ракетой стало следствием действий украинской системы ПВО.
Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
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Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.
Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.
ВСУ в Херсоне не смогли разминировать и взорвали здание управления полиции
Глава Нацполиции Украины Клименко сообщил о решении ВСУ взорвать здание полицейского управления в Херсонской области
«Сообразительные» украинские взрывотехники не смогли разминировать здание главного управления полиции Херсонской области, поэтому взорвали его, сообщил глава национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Клименко заявил в Facebook*, что следует «быть очень осторожными и не спешить возвращаться» в населенные пункты, которые Киев недавно захватил. Он заявил, что одно из зданий главного управления полиции Херсонской области «стало грудой камни».
По версии Клименко, российские войска «замаскировали взрывчатку в помещении» и «избежать подрыва было невозможно».
Напомним, на прошлой неделе командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин предложил занять оборону по левому берегу Днепра, так как Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Глава Минобороны Сергею Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский признал высокие потери ВСУ под Херсоном. Суровикин заявил, что за октябрь на херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных на четырех направлениях
Ударами армейской авиации ВКС России на Купянском направлении сорваны попытки наступления трех тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Колесниковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь бронемашин.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении за сутки отражены две попытки ротных групп ВСУ атаковать российские позиции у населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате противник потерял более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Контратаками в районах населенных пунктов Авдеевка, Курдюмовка, Георгиевка, Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение российских войск. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник остановлен и рассеян. Ликвидированы более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении Степного ДНР. В результате огневого поражения противник отброшен. Уничтожены более 65 украинских военнослужащих и наемников, две машины пехоты.
За последние сутки оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Берестовое, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Тягинка, Садовое, Змиевка Херсонской области, Кирово ДНР, 94 артподразделения, живая сила и военная техника в 185 районах, отчитались в Минобороны.
У Новоегоровки ЛНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Возле Орехова Запорожской области взорван склад боеприпасов ВСУ, а под Колесниковкой Харьковской области уничтожены две артсистемы М777 производства США.
В районе населенного пункта Мыловое Херсонской области взорвана украинская самоходная установка «Акация», а рядом с Артемовкой ЛНР уничтожена украинская машина реактивной системы залпового огня «Град», подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны назвало разрушения в польском Пшеводуве и Киеве прямым следствием падения зенитных ракет ВСУ
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Падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ, заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, упавшие в Польше ракеты «однозначно идентифицированы» российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины, говорится в Telegram-канале МО.
В Минобороны подчеркнули, что заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в Польше якобы «российских ракет» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.
Также в ведомстве подтвердили, что 15 ноября Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Ракеты попали в цели, все объекты поражены.
В Минобороны подчеркнули, что удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей. По объектам в Киеве также ни одного ракетного удара не наносилось.
По данным ведомства, демонстрируемые украинской стороной разрушения в жилых кварталах Киева – следствие падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из комплексов ПВО.
Напомним, после падания ракет в Польше и гибели двух человек Варшава инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности.
Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
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Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе».
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.
Сын Трампа предложил перестать финансировать Киев из-за инцидента в Польше
Падение украинских ракет ПВО на польской территории можно использовать как предлог для того, чтобы перестать снабжать Киев оружием, заявил сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший.
«Поскольку это украинская ракета ударила нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы перестать тратить миллиарды на их (украинских властей – прим. ВЗГЛЯД) вооружение?» – написал политик в своем Twitter (запрещен в России).
Трамп-младший, как и его отец, член Республиканской партии США.
Ранее его отец предположил, что ракета в Польшу якобы могла прилететь из России, упав «в 50 милях» от украинской границы.
После этого стало известно, что Киев признал попытку перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше.
В МИД России заявили, что в Москве считают, что беспристрастное расследование инцидента с ракетами в Польше разоблачит провокацию киевского режима.
В России указали на деградацию украинских ракетчиков
Военный эксперт Сивков: Ошибки ПВО Украины ярко иллюстрируют уровень подготовки ракетчиков ВСУ
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Кадры с места падения ракеты в Польше подтверждают, что речь идет о комплексах С-300, используемых Украиной. Это не первый случай, когда украинские системы ПВО работают некорректно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя ракетный инцидент в польском селе Пшеводув.
«Если судить по кадрам, размещенным в сети, очевидно, что по селу прилетела небольшая ракета. Например, вес боевой части «Калибра» составляет 400 килограмм. Одним попаданием он может снести целый дом», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Скорее всего, боевая часть упавшей в Польше ракеты была в пределах 100 килограмм, как и у ракет комплекса С-300. Кроме того, уже найдены обломки корпуса, которые также на это указывают», – продолжил собеседник.
«Мы видим, что диаметр воронки составляет порядка трех метров, а глубина – около двух метров. Таким образом боевая часть ракеты была ориентирована на поражение в определенном секторе. Причем упор делался на лобовую проекцию удара, а не на боковую. Все это еще раз наводит на мысль о ЗРК», – полагает эксперт.
«Кроме того, Россия не размещает свои зенитные ракетные комплексы вблизи Польши. Таким образом можно прийти к выводу, что это была ракета украинской системы ПВО, которая попросту сошла с траектории, в результате чего упала на территорию сопредельного государства», – рассуждает Сивков.
Он также указал на тот факт, что это не первый случай сбоя в работе украинских систем ПВО. «Основная причина всех проблем в том, что зенитчики ВС Украины крайне плохо подготовлены, их уровень деградирует», – говорит эксперт.
Собеседник напомнил, как в 2001 году во время учений украинских сил ПВО в небе над Черным морем был сбит российский самолет ТУ-154, летевший из Тель-Авива в Новосибирск.
«Да и за время проведения СВО мы видели множество примеров, как ВСУ, пытаясь сбить наши крылатые ракеты или беспилотники, попадали по своим жилым домам. Но нельзя списывать все промахи на низкий уровень подготовки кадров. Свою роль играет использование устаревшей техники, а также несвоевременное техобслуживание вооружения», – заключил Сивков.
В понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводуб в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушен трактор и зерносушилка. На фоне случившегося премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороны.
Почти сразу же последовали заявления, что удар был нанесен российской ракетой. Вместе с тем, Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.
Более того, идею о «российской» ракете не поддержали и США. Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США не располагает подтверждающей информацией. В свою очередь президент США Джо Байден заявил: вероятность того, что ракета была запущена Россией, крайне низка из-за траектории прилета.
При этом агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников пишет, что по Польше могла ударить ракета украинской ПВО, которая была выпущена во время российских ударов по украинской инфраструктуре.
О том, что инцидент в Пшеводубе – следствие неудачной работы ПВО Украины – пишет и ряд военных экспертов. Так, военкор Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Отметим, что за последние сутки это уже второй случай, когда украинская система ПВО сработала некорректно. Так, советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом на Печерске в Киеве.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина нанесла ракетный удар по Польше и какие ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией.
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Киев пожаловался на неспособность отремонтировать энергетическую инфраструктуру
Politico: Украина сообщила США и Европе о неспособности отремонтировать энергетическую инфраструктуру
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Киев сообщил США и Европе, что у Украины нет необходимого количества оборудования для восстановления отопления и электроснабжения в случае продолжения российских ударов по инфраструктуре, сообщают источники.
Украинские власти просят США и страны Европы помочь подготовиться к долгому периоду ограничения электро- и газоснабжения. По мнению Киева, это затруднит для украинских войск боевые действия, а также вызовет увеличение числа перемещенных лиц, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание приводит заявление советника правительства Украины (имя не указывается), который считает, что «это один из наиболее важных вопросов» в ходе переговоров с США и Европой. По его словам, зима окажется «действительно трудной». Politico пишет, что Украине нужны генераторы и трубы.
Напомним, в ООН заявили, что на Украине повреждения получили 40% энергогенерирующих мощностей, а большая часть Киева остается без света по 12 часов в день. При этом президент страны Владимир Зеленский заверил, что на Украине разработана «интересная» параллельная система электроснабжения, которую хотят запустить после окончания боевых действий.
Зеленский похвастался «интересной системой» электроснабжения
Зеленский заявил о разработке на Украине «интересной» параллельной системы электроснабжения
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Украина разработала интересную систему электроснабжения, ее собираются запустить после окончания боев, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Как заявил Зеленский, на Украине знают, что собираются «делать, когда можно будет голову поднять». По его словам, разработана «параллельная сеть» снабжения электричеством, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совбеза организации сообщила, что на Украине, по имеющимся оценкам, повреждено 40% энергогенерирующих мощностей. Дикарло отметила особенно тяжелую ситуацию в Киеве – большая часть города вынуждена обходиться без света по 12 часов в день, передает ТАСС.
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сказал, что на Украине, по оценкам США, свыше четверти жителей лишены электричества.
Тем временем глава военной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила в Telegram, что «график отключений в Прикарпатье будет действовать круглосуточно». Она пояснила, что свет будут забирать на четыре часа, но «отключения будут происходить несколько раз в сутки без соблюдения графиков почасовых отключений».
Компания ДТЭК «Киевские электросети» предупредила жителей Киева о возможных внеплановых отключениях света в городе 17 ноября.
Напомним, после массированного ракетного обстрела Украина столкнулась с отключениями света и воды. Кроме того, из-за проблем на Украине многие районы Молдавии остались без электричества. Также была остановлена прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Украины (позднее поставки возобновились).