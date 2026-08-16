Металлургический комбинат в Кривом Роге частично остановил производство

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении подчеркивается, что предприятие пострадало в результате атаки минувшей ночью, передает ТАСС.

«ArcelorMittal Кривой Рог сообщает, что сегодня ночью наше предприятие подверглось ракетному удару», – говорится в сообщении компании. На комбинате указали, что удар пришелся по основным производственным объектам.

По данным предприятия, повреждены ключевые объекты энергетического и доменного производства, из-за чего часть производственных процессов завода остановлена. Специалисты «ArcelorMittal Кривой Рог» сейчас оценивают объем нанесенного ущерба, а также анализируют возможные варианты и сроки восстановления работы пострадавших участков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям в Киеве и по горно-металлургическому комбинату «ArcelorMittal Кривой Рог» в Днепропетровской области.

Министерство обороны России нанесло групповой удар по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

Площадки металлургического комбината «АрселорМиттал» в Кривом Роге украинские силы использовали в качестве ремонтно-восстановительной базы, а также для сборки и хранения беспилотников.