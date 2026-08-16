Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.2 комментария
Металлургический комбинат в Кривом Роге частично остановил производство
Крупнейший на Украине металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» частично остановил работу после ночного ракетного удара, повредившего ключевые объекты энергетического и доменного производства.
В заявлении подчеркивается, что предприятие пострадало в результате атаки минувшей ночью, передает ТАСС.
«ArcelorMittal Кривой Рог сообщает, что сегодня ночью наше предприятие подверглось ракетному удару», – говорится в сообщении компании. На комбинате указали, что удар пришелся по основным производственным объектам.
По данным предприятия, повреждены ключевые объекты энергетического и доменного производства, из-за чего часть производственных процессов завода остановлена. Специалисты «ArcelorMittal Кривой Рог» сейчас оценивают объем нанесенного ущерба, а также анализируют возможные варианты и сроки восстановления работы пострадавших участков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям в Киеве и по горно-металлургическому комбинату «ArcelorMittal Кривой Рог» в Днепропетровской области.
Министерство обороны России нанесло групповой удар по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.
Площадки металлургического комбината «АрселорМиттал» в Кривом Роге украинские силы использовали в качестве ремонтно-восстановительной базы, а также для сборки и хранения беспилотников.