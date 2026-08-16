Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.2 комментария
КСИР: Катар запретил въезд иранским экспертам по делу летчиков
Власти Катара не разрешают иранским специалистам прибыть в эмират для расследования судьбы задержанных военных пилотов, находящихся в плену уже шесть месяцев, заявили в КСИР.
Иранские власти обвинили Доху в препятствовании расследованию дела пилотов ВВС Ирана. Представитель Корпуса стражей исламской революции отметил, что иранские эксперты ожидают разрешения на визит уже несколько месяцев, передает ТАСС.
«Катар отказывается разрешить иранскому эксперту и следственной комиссии расследовать судьбу иранских пилотов», – заявил представитель КСИР. В Тегеране считают, что катарской стороне следует допустить следователей, а не отрицать факт задержания военных.
Днем ранее в Генштабе ВС Ирана сообщили о захвате трех летчиков Су-24 в марте после крушения их самолетов. Представитель ведомства Мохаммад Багерзаде призвал Международный комитет Красного Креста вмешаться в ситуацию и помочь организовать встречи пленных с семьями.
В свою очередь МИД Катара категорически отверг обвинения в захвате иранских летчиков. Официальный представитель ведомства Маджид аль-Ансари пояснил, что самолеты нарушили воздушное пространство эмирата, и после игнорирования предупреждений были приняты меры для защиты территории.
Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил о пленении Катаром трех летчиков сбитых бомбардировщиков Су-24.
Катарские военные сбили два иранских самолета после пересечения границы эмирата в марте.