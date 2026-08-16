В 75 регионах России прошли акции памяти погибших волонтеров Народного фронта

Tекст: Дарья Григоренко

Мемориальные мероприятия в честь волонтёров Николая Ковалёва и Давида Соколова проходят в 75 регионах страны. Добровольцы с позывными «Чапай» и «Тюр» погибли 16 августа 2024 года: автомобиль гуманитарной миссии на мосту в Глушковском районе Курской области был поражён прямым попаданием снаряда ВСУ, когда они вывозили мирных жителей из приграничья.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил обоих орденами Мужества.

Николай Ковалёв был медиком гуманитарной миссии «Молодёжки Народного фронта» и инструктором по тактической медицине. Давид Соколов работал координатором по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР, снимал как фотограф и видеограф гуманитарные миссии.

«Мы продолжаем дело парней, мы не останавливаемся… Мы помогаем людям и в прифронтовых районах, и вдоль линии боевого соприкосновения, и, конечно же, при различных региональных ЧС. Ребята сами сделали шеврон «Тюр и Чапай рядом с нами». Все, кто едет помогать, с гордостью носят позывные наших товарищей, наших братьев. Это символ того, что они с нами, что их память живёт в каждом нашем деле», – сказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель «Молодёжки» Владимир Тараненко.

В парках, скверах, молодёжных центрах и общественных пространствах установили стенды с портретами погибших волонтёров, организовали фотовыставку работ Давида Соколова. Он снимал гуманитарные миссии, в том числе в освобождённой Авдеевке, а его чёрно-белые кадры передают атмосферу работы на Донбассе. Всего фотовыставку посетили более 7 тыс. человек.

В память о Николае Ковалёве волонтёры провели мастер-классы по первой помощи, которые прошли 1,5 тыс. жителей. В Мордовии занятие для молодёжи провёл ветеран СВО, военный медик Кирилл Лёвкин, командовавший медицинским взводом на линии боевого соприкосновения и оказывавший помощь бойцам и местным жителям. Он отметил, что история Тюра и Чапая, о которой слышал ранее, вновь глубоко его тронула.

В регионах состоялись показы документального фильма о подвиге, жизни и работе Ковалёва и Соколова, за неделю его посмотрели более 1 тыс. человек. В подмосковном Пушкино в городском парке развернули фотовыставку и провели мастер-класс по тактической медицине, а в Доме молодёжи прошёл кинопоказ, на всех событиях присутствовала мама Давида Наталья Шконда. Она поблагодарила участников за их труд и выразила пожелание, чтобы они с любовью продолжали дело её сына и его товарища.

В ряде регионов наставники проекта по социализации подростков «Тренер» провели уроки мужества, посвящённые героям-волонтёрам. На Полугоре в Курске прошла отдельная мемориальная акция с участием добровольцев гуманитарной миссии, приехавших помогать в Курскую область из разных регионов, где представители «Молодёжки Народного фронта» подчеркнули, что память о Тюре и Чапае останется в сердцах участников миссий. Согласно плану, 16 августа в 10:00 в городах по всей стране должны были состояться возложения цветов и зажжение свечей в память о Коле и Давиде.