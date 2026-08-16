Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
Атаковавшие Москву БПЛА оказались начинены шрапнелью
Военкор Коц: На Москву летели нашпигованные шрапнелью дроны
Украинские беспилотные аппараты, атаковавшие Москву, были оснащены металлическими шариками, предназначенными для поражения людей, сообщил военкор Александр Коц.
Коц рассказал в Max о применении противником беспилотников с кассетной начинкой во время налета на Москву. По его словам, один из таких аппаратов врезался в дерево на Варшавском шоссе, разбросав металлические поражающие элементы.
«Это металлические шарики – «поражающие элементы», если говорить языком протокола», – отметил журналист.
Подобные боеприпасы не предназначены для разрушения промышленных объектов, их цель – нанести максимальный урон людям. В Раменском погиб 83-летний пенсионер, а в Подольске хирурги извлекают из пострадавшего осколки, характерные для кассетных боеприпасов.
Ранее аналогичные поражающие элементы находили после атак в Подмосковье весной и в Тамбовской области в июле.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о запуске 600 беспилотников в сторону Московского региона.
В результате падения дрона в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний местный житель.