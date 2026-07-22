Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Удар российских «Градов» разгромил резервы ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили опорные пункты и резервы ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Вооруженные силы России поразили опорные пункты и скопления резервов украинской армии в Запорожской области, передает РИА «Новости». По данным Минобороны, удары наносились силами группировки войск «Восток».
«Расчеты РЗСО БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области», – говорится в сообщении военного ведомства. Операторы беспилотников обнаружили противника в лесополосе, где шла подготовка к усилению передовых позиций.
После передачи координат реактивной артиллерии были разбиты укрытия и ликвидированы более 70 украинских военнослужащих. Кроме того, расчеты гаубиц Д-30 разрушили сеть оборудованных блиндажей ВСУ, уничтожив еще свыше 30 человек личного состава.
В министерстве отметили, что такие действия существенно снизили возможности украинских войск по укреплению обороны и нарушили стабильность их позиций на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Копани в Запорожской области.
Днем ранее эти же силы взяли под контроль запорожские села Ровное и Лесное.
В мае экипаж танка Т-80БВМ данной группировки уничтожил замаскированный опорный пункт украинских формирований на этом направлении.