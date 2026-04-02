Беженец рассказал о расправах «Азова»* над жителями Родинского в ДНР

Tекст: Катерина Туманова

Беженец Игорь Богатырев рассказал РИА «Новости» о том, как боевики нацбатальона «Азов» убивали мирных жителей города Родинское Донецкой Народной Республики за то, что те выражали поддержку России и ждали прихода российских войск.

«Мы хотели в России остаться, и из-за этого они людей убивали, по домам ходили, по подвалам людей искали, ходили, убивали, резали, угрожали – это азовцы, нацистский батальон», – заявил Богатырев.

Он уточнил, что бойцы нацбатальона считали врагами всех, кто остался в городе, и преследовали их. Беженец рассказал, что в укрытии с ним находились два российских солдата, которые помогали защищать группу местных жителей от нападений украинских националистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов 28 декабря 2025 года поздравил военных с освобождением Родинского в ДНР.