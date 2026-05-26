Фермеры Финляндии лишились сборщиков ягод

Финские ягодные фермы столкнулись с массовым исходом сезонников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Финские фермерские хозяйства испытывают острую нехватку сезонных работников перед началом сбора клубники, сообщает местный телеканал Yle. Многие иностранцы теперь выбирают страны Центральной Европы, где поездка и оформление документов обходятся заметно дешевле.

Ключевой причиной стали выросшие цены на разрешения на сезонную работу. Электронное разрешение, которое в прошлом году стоило 380 евро, теперь стоит более 500 евро. Стоимость электронного сезонного свидетельства на работу до 90 дней увеличилась вдвое – со 100 до 200 евро, при этом подскочили цены на авиабилеты и другие траты.

В Союзе производителей фруктов и ягод Финляндии отмечают, что привлекать иностранцев стало гораздо сложнее, часть из них остается в Центральной Европе с более низкими затратами на переезд и проживание. О дефиците персонала также заявляют владельцы хозяйств.

Ферма Maalahden Marjat в Западной Финляндии, где клубника занимает около 40 гектаров, нуждается примерно в сотне сезонных работников, однако руководство сомневается, что сможет набрать нужное число иностранцев. По словам фермера Андерса Лонга, часть рабочих отказалась от поездки именно из-за высоких расходов, и без приезжих сбор урожая может оказаться под угрозой.

На ферме Annin marjatarha в Каухаве сейчас трудятся 35 иностранных сезонных работников и только десять местных жителей, что подчеркивает зависимость отрасли от приезжих. В садово-ягодном секторе ежегодно заняты около 14 тыс. человек, при этом примерно 90% из них – иностранцы.

Ужесточение правил для сезонных виз может осложнить и сбор дикорастущих ягод – черники, брусники и морошки, которые в прошлом году в финских лесах в значительной степени собирали работники из Таиланда. Производители опасаются потерь урожая и роста цен на ягоды внутри страны, поскольку заменить иностранцев местными кадрами пока не удается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финские предприниматели для сбора ягод издавна использовали труд сезонных гастарбайтеров из России, Украины и затем Таиланда.

Ранее украинские рабочие на финских клубничных фермах жаловались на низкие зарплаты, отсутствие выходных и изнурительные смены по 13–15 часов.

А тайские сборщики ягод в Финляндии получали несъедобную еду и жили в переполненных лагерях с нехваткой горячей воды и туалетов.