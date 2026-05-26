Минобороны Украины пригрозило России мощными ударами
Советник министра обороны Украины с позывным «Флэш» заявил, что в случае, если Россия «продолжит терроризировать Киев, предприятия и центры принятия решений», украинская сторона будет наносить очень сильные удары.
Советник главы украинского оборонного ведомства с позывным «Флэш» сделал громкое заявление о возможных действиях армии, передает Lenta.RU. По его словам, военные готовы жестко реагировать на удары по инфраструктуре.
«Если РФ будет терроризировать Киев, предприятия, «центры принятия решений» – мы будем очень сильно бить в ответ», – подчеркнул чиновник. Его слова привело УНИАН в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины.
После теракта в Старобельске российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о подготовке специального предупреждения для зарубежного дипломатического корпуса.