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Армения назвала условие для дальнейшей работы с ОДКБ
МИД Армении: Ереван ждет заявлений партнеров по ОДКБ по Азербайджану
Армения может принять «окончательное решение» относительно участия в ОДКБ, если страны-участницы, включая Россию, не выступят с политическим заявлением по поводу нападения Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах, сообщил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.
Костанян заявил: «Об ОДКБ мы не только намекаем, но и говорим прямым текстом, что так долго продолжаться не может. В конце концов, если партнеры по ОДКБ, в том числе Российская Федерация, не выступят с политическими заявлениями, о которых говорилось годами после нападения на суверенные территории Республики Армения, то Армения примет окончательные решения», передает РИА «Новости».
По словам Костаняна, Ереван самостоятельно определит момент для принятия таких решений. Он подчеркнул, что страна по-прежнему остается членом Евразийского экономического союза и продолжает расширять сотрудничество с Евросоюзом. В случае необходимости Армения примет соответствующие решения относительно своих отношений с этими интеграционными объединениями.
В мае министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул важность вовлеченности Армении в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате. Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, чувствуя себя вне организации.