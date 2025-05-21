Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.6 комментариев
Лавров заявил о заинтересованности России в участии Армении в ОДКБ
Лавров сообщил о желании России видеть Армению активным членом в ОДКБ
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул важность вовлеченности Армении в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Армения принимала активное участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности, передает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил надежду на скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Мирзоян подчеркнул, что Армения продолжает придерживаться последовательной позиции в вопросе заключения мира и установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. По его словам, подписание соглашения может состояться в недалеком будущем.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате.
Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, чувствуя себя вне организации.
Президент Владимир Путин отметил, что отношение Армении к ОДКБ связано с внутренними проблемами и ситуацией в Карабахе.