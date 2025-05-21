Лавров заявил о заинтересованности России в участии Армении в ОДКБ

Лавров сообщил о желании России видеть Армению активным членом в ОДКБ

Tекст: Вера Басилая

Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Армения принимала активное участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности, передает ТАСС.

В свою очередь министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил надежду на скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Мирзоян подчеркнул, что Армения продолжает придерживаться последовательной позиции в вопросе заключения мира и установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. По его словам, подписание соглашения может состояться в недалеком будущем.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате.

Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, чувствуя себя вне организации.

Президент Владимир Путин отметил, что отношение Армении к ОДКБ связано с внутренними проблемами и ситуацией в Карабахе.