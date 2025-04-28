Пашинян заявил об отсутствии планов разрыва отношений с Россией

Дипломат Долгов: Оказанная помощь северокорейцев в Курской области – это дружественный шаг Пхеньяна
«Северокорейские бойцы участвовали в боях в Курской области в рамках двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, среди прочего, предполагает содействие друг другу при какой-либо вооруженной агрессии», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.
«Оказанная военная помощь – это дружественный шаг Пхеньяна, ведущий к развитию политических, военных, общественных и других связей России и КНДР. Произошедшее укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений», – подчеркнул собеседник.
«Кроме того, военные КНДР получили бесценный боевой опыт», – считает посол. Отвечая на вопрос, почему в операции принимали участие именно северокорейские военные, а не войска стран ОДКБ, Долгов указал: «Российское руководство принимает те решения, которые считает наиболее уместными для обеспечения интересов страны».
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые подтвердил участие северокорейских военных в боях в Курской области. По его словам, решение было принято в соответствии с четвертой статьей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.
Лидер КНДР отметил героизм своих военных при разгроме украинских боевиков и анонсировав установку памятника в их честь. Он расценил участие в КТО как священную миссию для укрепления дружбы с Россией. По словам Ким Чен Ына, он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
Президент России Владимир Путин также выразил благодарность бойцам корейской народной армии. По его словам, это было сделано «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.
«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – говорится в заявлении Путина.
«Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную», – добавил глава государства. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.