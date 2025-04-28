Пашинян заявил об отсутствии планов разрыва отношений с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Во время пресс-конференции с эстонским премьером Кристеном Михалом Пашинян подчеркнул: «Отношения Армении и России основаны и будут основаны на взаимных интересах». Об этом сообщает RT.

Пашинян также отметил, что в армянском обществе иногда появляются различные мнения по поводу внешней политики, однако эти точки зрения не отражают реального положения дел. По словам премьер-министра, Ереван не планирует разрывать или обострять связи с Москвой.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Пашинян, которого обычно относят к антироссийским политикам, готовит политический разворот – обратно на Россию, с которой успел серьезно поссориться.