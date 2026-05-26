Госдума одобрила отмену штрафов за нулевые декларации

Госдума в первом чтении одобрила отмену штрафов за нулевые декларации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении порядка штрафов за налоговые декларации. Инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем профильного комитета Андреем Макаровым. Документ отменяет штрафы за непредставление нулевых деклараций, подтверждающих отсутствие налогооблагаемых операций, пишет ТАСС.

В пояснительной записке со ссылкой на данные ФНС отмечается, что около 55% всех решений по пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса связаны именно с неподачей нулевых деклараций. Авторы напоминают, что минимальный штраф за такое нарушение составляет одну тысячу рублей и при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства должен сокращаться минимум вдвое.

«Учитывая минимальный размер штрафа за непредставление таких деклараций (1 тыс. рублей), который при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства подлежит снижению не менее чем в два раза, расходы федерального бюджета, связанные с назначением указанного штрафа (включая трудовые и почтовые издержки налогового органа), существенно превышают доходы федерального бюджета от его взимания», – говорится в документе.

Разработчики считают, что отказ от штрафов не приведет к массовой неподаче деклараций, так как сохраняются другие меры воздействия, в том числе блокировка банковских счетов.

Законопроект также предусматривает отмену штрафов для граждан за непредставление деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимости, что, по мнению авторов, снизит административную нагрузку без ущерба для бюджета.

Кроме того, предлагается упростить процедуру привлечения организаций и индивидуальных предпринимателей к ответственности за несвоевременную подачу ненулевых деклараций при отсутствии признаков иных нарушений, при этом размер штрафа будет определяться исходя из добровольно задекларированной суммы налога.

