Еврокомиссия приготовилась к санкциям США после штрафа Google
Европейская комиссия рассматривает варианты действий на случай введения санкций США после штрафа компании Google на сумму 2,95 млрд евро.
Европейская комиссия готовится к возможным санкциям со стороны США после того, как антимонопольный орган ЕС наложил на Google рекордный штраф в размере 2,95 млрд евро, передает РИА «Новости».
Официальный представитель ЕК Олаф Джилл на брифинге подчеркнул, что комиссия рассматривает все варианты развития событий.
Штраф был наложен за антиконкурентную практику компании Google в сфере рекламных технологий. Президент США Дональд Трамп публично заявил, что власти США не признают штрафы европейских судов в отношении Google и Apple.
В марте Еврокомиссия направила предупреждение холдингу Alphabet, в который входит Google, о возможных систематических нарушениях конкуренции на цифровом рынке Евросоюза. С мая 2023 года в ЕС начал действовать закон о цифровых рынках, который усиленно регулирует деятельность крупнейших онлайн-платформ.
Закон предусматривает наложение штрафов до 10% от мирового оборота компании, а в случае повторных нарушений – до 20%. При систематических нарушениях ЕК может обязать компанию продать бизнес в ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пообещал принять вынужденные меры в адрес Европы из-за штрафа для Google.
Он назвал антимонопольный штраф в 3,5 млрд долларов для американской компании «несправедливым».