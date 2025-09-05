Трамп пообещал ответить на «несправедливое решение» ЕС в адрес Google

Tекст: Ирма Каплан

Вмешательство Трампа последовало на следующий день после того, как он пригласил технологических титанов на торжественный ужин в Белом доме, в том числе исполнительного директора Google Сундара Пичаи и соучредителя Сергея Брина, передает телеканал France24.

«Европа сегодня оштрафовала другую великую американскую компанию, Google, на 3,5 млрд долларов, фактически забрав деньги, которые в противном случае пошли бы на американские инвестиции и создание рабочих мест. Это очень несправедливо и американский налогоплательщик этого не потерпит», – написал Трамп в социальной сети Truth.

Трамп заявил, что штраф Google стал дополнением к ряду других дел, включая дело Apple, в рамках которого в 2016 году Брюссель обязал компанию выплатить Ирландии налоги на общую сумму 13 млрд евро плюс проценты.

«Они (Google) должны получить свои деньги обратно!» – написал он, добавив, что в противном случае он начнет процедуру введения ответных тарифов, чтобы «свести на нет несправедливые штрафы».

В пятницу антимонопольный штраф ЕС в размере 2,95 млрд евро (3,45 миллиарда долларов) за антиконкурентную практику в своем прибыльном рекламном бизнесе был наложен на компанию Alphabet (GOOGLE.O), что вызвало недовольство американских властей, передает Reuters.

Этот шаг Европейской комиссии был вызван жалобой Европейского совета издателей. В то время как Google планирует подать апелляцию, Комиссия предупредила о более жестких мерах защиты, включая возможное отчуждение активов, если компания не сможет урегулировать конфликт интересов.

Это дело подчеркивает растущие трансатлантические трения по поводу регулирования цифрового рынка и стремление ЕС обуздать доминирующие платформы.

Комиссия заявила, что Google отдает предпочтение собственным технологическим сервисам онлайн-показа, что укрепляет центральную роль собственной биржи рекламы AdX в цепочке поставок adtech и позволяет Google взимать высокие сборы за свои услуги в ущерб конкурентам и онлайн-издателям.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Google грозит штраф в 65 млрд рублей за каждый иск в США по делу о банкротстве ООО «Гугл».

Мировой судья в Москве назначил Google штраф за несоблюдение требований российского законодательства в сфере интернет-деятельности иностранных фирм.