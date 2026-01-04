В Берлине объявили чрезвычайную ситуацию из-за отключения электричества

Tекст: Вера Басилая

О введении чрезвычайной ситуации в Берлине из-за перебоев с электричеством в ряде районов официально сообщило управление сената по внутренним делам и спорту, передает РИА «Новости». Сенатор по внутренним делам Ирис Шпрангер заявила: «Объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отключением электроэнергии в Берлине».

Мэр города Кай Вегнер ранее рассказал, что к оказанию помощи населению будут привлечены подразделения бундесвера, а также федеральная полиция и гуманитарные организации. По его словам, это позволит оперативнее ликвидировать последствия аварии и обеспечить поддержку пострадавшим.

Проблемы с электроснабжением возникли после пожара на кабельном мосту, в результате которого около 45 тыс. домохозяйств и 2,2 тыс.предприятий на юго-западе города остались без света и частично отопления, сообщает оператор Stromnetz Berlin. К утру следующего дня удалось восстановить подачу электричества примерно 7 тыс. домохозяйств и 150 предприятиям. Окончательное восстановление энергоснабжения ожидается к 8 января.

Ранее анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, который оставил без электричества несколько районов Берлина.

