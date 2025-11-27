Совбез Белоруссии назвал «Орешник» защитой ОДКБ с запада

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, размещение оперативно-тактического комплекса «Орешник» на территории Белоруссии рассматривается как укрепление обороны Организации Договора о коллективной безопасности с западного направления, передает ТАСС.

Вольфович подчеркнул, что Минск не увеличивает численность вооруженных сил, а делает ставку на их оснащение современным вооружением. «Размещение оперативно-тактического комплекса «Орешник» – это защита всей организации, только с запада», – отметил представитель Совбеза.

Кроме того, в Совбезе подчеркнули, что такие шаги предпринимаются в ответ на действия, осуществляемые на западных границах Белоруссии, вблизи границ ОДКБ со стороны Запада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии заявил о возможности размещения в стране ракетных комплексов «Буревестник» и подводных беспилотников «Посейдон».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в декабре. Представители Кремля заявили, что этот вопрос находится в зоне ответственности Белоруссии.