Кремль спросили о планах Белоруссии поставить «Орешник» на дежурство в декабре

Песков напомнил о заявлениях Путина по «Орешнику» в Белоруссии

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, президент России Владимир Путин подробно рассказал о размещении комплексов «Орешник» в Белоруссии на совместной пресс-конференции с белорусским лидером в Минске, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента сообщил, что эти разъяснения были даны порядка полугода назад, когда Путин посещал Минск в марте.

Песков напомнил, что тогда дело касалось всех основных параметров присутствия «Орешника» и процедуры его передачи Белоруссии.

Такое заявление прозвучало на фоне сообщений белорусской стороны о планах поставить комплексы на боевое дежурство в республике в декабре.

Ранее ракетный комплекс «Орешник» завершает подготовку к размещению и встанет на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о скорой поставке российских ракетных комплексов «Орешник» в страну.

В июле в Белоруссии сформировали подразделения, которые оснастят новым вооружением.