Главный раввин России выразил скорбь и возмущение из-за теракта в Сиднее

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главный раввин России Берл Лазар выразил глубокую скорбь и возмущение в связи с терактом во время празднования Хануки в Сиднее, отмечает ТАСС. В официальном заявлении, предоставленном его пресс-службой, Лазар назвал случившееся «страшным терактом» и подчеркнул, что члены еврейской общины собрались отметить праздник света, когда террористы напали на мирных людей.

В результате нападения на пляже Бондай, по последним данным, погибли не менее девяти человек, еще 16 участников ханукального мероприятия получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован, второй задержан и находится в критическом состоянии.

Раввин Лазар заявил: «Скорбь и возмущение – вот чувства, которые вызвала у нас весть о страшном теракте в Сиднее...» Он отметил, что подобные трагедии стали возможны из-за слишком свободных действий террористов в Австралии в последние годы, включая демонстрации поддержки ХАМАС и нападения на синагоги и евреев на улицах.

По словам Лазара, ответственность за теракт лежит не только на самих преступниках, но и на тех, кто их финансирует и поддерживает. Он призвал мировое сообщество прекратить поощрение международного терроризма, отметив, что любые попытки оправдать террористов фактически поддерживают массовые убийства.

Главный раввин подчеркнул, что основная цель праздника Хануки – «добавить света в мир, чтобы люди жили спокойно». Он заверил, что еврейская община продолжит усилия по распространению добра и противостоянию силам зла, несмотря на трагедию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже в Сиднее неизвестные открыли огонь по отмечавшим Хануку евреям. Число жертв стрельбы достигло 12 человек. Очевидец рассказал о возможном присутствии граждан России среди отдыхающих на пляже.