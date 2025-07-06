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Далай-лама отпраздновал юбилей и пообещал прожить до 130 лет
Юбилей Далай-ламы посетил голливудский актер Ричард Гир
Тибетского духовного лидера Далай-ламу XIV с 90-летним юбилеем прибыли поздравить многие последователи и почитатели со всего мира, среди них оказался 75-летний голливудский актер Ричард Гир, которого фото запечатлели в целующим руку Далай-ламы в благоговейном поклоне.
Праздник в честь юбилея Далай-ламы проходил в индийском Дхарамсале (Дармсале), юбиляр был окружен тысячами последователей, которые заполонили гималайский город, где духовный лидер тибетского буддизма живет с 1959 года.
«Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу, что я вовсе не потратил ее впустую. Я живу своей жизнью, служа другим живым существам», – приводит его слова многотысячной аудитории портал OPB.
Облаченный в традиционное одеяние и развевающуюся желтую накидку, Далай-лама в сопровождении группы монахов вышел во внутренний двор храма, где тибетские артисты били в барабаны и играли на волынках, а старшие ламы били в тарелки в его честь.
Мировые лидеры и знаменитости направили пожелания юбиляру, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и госсекретаря США Марко Рубио. Моди заявил, что Далай-лама «был непреходящим символом любви, сострадания, терпения и моральной дисциплины», в то время как Рубио отметил, что духовный лидер буддистов «продолжает вдохновлять людей, воплощая послание единства, мира и сострадания».
На праздновании также присутствовали сотни поклонников и подписчиков соцсетевых сообществ Далай-ламы со всего мира, включая голливудскую кинозвезду Ричарда Гира.
«Он самый выдающийся человек, который когда-либо ходил по этой планете», – сказал Гир.
Далай-лама называет себя «простым буддийским монахом», но миллионы тибетских буддистов поклоняются ему как живому воплощению Ченрезига, буддийского бога сострадания. В субботу он заявил, что надеется дожить до 130 лет.
В поздравительном послании, опубликованном на его веб-сайте, Далай-лама повторил, что он «всего лишь простой буддийский монах« и он «продолжит уделять особое внимание своим обязательствам по продвижению общечеловеческих ценностей и религиозной гармонии».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Далай-лама объявил о решении переродиться после смерти. Также Далай-лама XIV заявлял о наступлении «смутных времен» в конце 2022 года. Он также допустил, что может переродиться «в свободном мире» и «в теле женщины», если ситуация в Тибете останется без изменений.