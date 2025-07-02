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    Школьники вынесли приговор украинской власти
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    Десантники захватили танк «Леопард 2А6» с полным боекомплектом
    Агроном дал дачникам рекомендации по спасению клубники в дождливую погоду
    Клишас заявил о недопустимости диктата диаспор в России
    Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации
    Зеленский и Алиев обсудили Россию по телефону
    Главу азербайджанской диаспоры отпустили после допроса в Екатеринбурге
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    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс

    Все выглядело, как начало Третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азербайджан включил режим беспокойного соседа

    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    21 комментарий
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

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    2 июля 2025, 08:35 • Новости дня

    Далай-лама объявил о появлении преемника после своей смерти

    Tекст: Мария Иванова

    Далай-лама XIV заявил, что институт Далай-лам продолжит существование после его смерти, а решение о преемнике будет принимать только Gaden Phodrang Trust (Гаден Пходранг).

    Институт Далай-лам продолжит свое существование, заявил духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV Тензин Гьяцо, передает РИА «Новости».

    «В соответствии со всеми этими просьбами я утверждаю, что институт Далай-ламы будет продолжаться», – говорится в опубликованном на его сайте заявлении. Далай-лама отметил, что за последние годы к нему обращались представители духовных традиций Тибета, парламента в изгнании и буддисты из разных стран с просьбами о продолжении института.

    Далай-лама XIV напомнил, что процедура признания его преемника уже четко определена: она изложена в его заявлении от 24 сентября 2011 года.

    Ответственность за выбор нового Далай-ламы возложена исключительно на членов Фонда Далай-ламы Гаден Пходранг. Только этот орган, подчеркнул духовный лидер, будет проводить все необходимые процедуры поиска и распознавания в сотрудничестве с главами буддийских традиций и хранителями Дхармы.

    Он особо отметил, что никто, кроме Gaden Phodrang Trust, не обладает правом вмешиваться в процесс признания будущей инкарнации Далай-ламы. Пекин, тем не менее, настаивает на своем праве назначать высокопоставленных тибетских религиозных деятелей, что может привести к конфликту в случае рождения преемника за пределами Китая.

    В июле Далай-ламе XIV исполнится 90 лет, и аналитики уже предупреждают о возможных спорах вокруг вопроса его преемственности. Эти споры способны повлиять как на внутреннюю ситуацию в Тибете, так и на отношения Китая с Индией и США, поддерживающими Далай-ламу XIV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Далай-лама XIV заявил о наступлении «смутных времен» в конце 2022 года.

    Он также допустил, что может переродиться «в свободном мире» и «в теле женщины», если ситуация в Тибете останется без изменений.

    1 июля 2025, 18:02 • Новости дня
    Российские десантники захватили танк «Леопард 2А6» с полным боекомплектом
    Российские десантники захватили танк «Леопард 2А6» с полным боекомплектом
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Немецкий танк подбит беспилотником и доставлен в расположение десантного полка практически без серьезных повреждений.

    Технику немецкого производства эвакуировали в расположение гвардейского парашютно-десантного полка из района населенного пункта Дарьино в Курской области, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Танк ранее подбил зимой боец тульских десантников с помощью FPV-дрона.

    Из-за заклинивших бортовых редукторов российские военные сняли гусеницы и эвакуировали машину на катках. По информации военного ведомства, танк оказался практически с полным боекомплектом и без критических повреждений, что позволило транспортировать его в тыл для дальнейшего изучения и возможного использования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ за сутки потеряли более 1365 военнослужащих в зоне спецоперации.

    Российские средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, выпущенные с Украины.

    Генштаб ВСУ на официальной карте впервые показал потерю контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области.

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    1 июля 2025, 18:33 • Новости дня
    Зеленский и Алиев обсудили Россию по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поддержку территориальной целостности Украины и ситуацию вокруг отношений Баку и Москвы.

    Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что поблагодарил Алиева за поддержку украинского народа и территориальной целостности, передает «Газета.Ru». По его словам, в ходе беседы обсуждалось обострение отношений между Москвой и Баку.

    Глава Украины отметил, что выразил Алиеву поддержку «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает республике». «У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», – заявил он.

    Кроме того, президенты затронули вопросы развития двусторонних связей, в том числе в энергетической и гуманитарной сферах. Стороны договорились провести заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Ранее МИД заявил о попытках посеять разлад между Россией и Азербайджаном. Кремль выразил надежду на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку.

    Напомним, послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву был передан протест с требованием освободить журналистов, задержанных в Баку, а также прекращения антироссийской кампании в азербайджанских СМИ.

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    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    1 июля 2025, 19:02 • Новости дня
    Лукашенко пригрозил Польше исчезновением с карты мира

    Лукашенко заявил о превращении Польши и Прибалтики в военный полигон

    Лукашенко пригрозил Польше исчезновением с карты мира
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Балтии превращаются в военный полигон и рискуют вновь исчезнуть с карты мира.

    Лукашенко на торжественном собрании ко Дню независимости страны подчеркнул, что Польша и страны Балтии превращаются в очередной военный полигон наравне с Украиной, передает ТАСС. По его словам, такие государства западных соседей не интересуют ни в каком ином качестве, кроме как военной площадки.

    Лукашенко отметил: «Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, «гитлеровского Евросоюза». Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу абсолютно не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира – это будет их выбор».

    Он подчеркнул, что ответственность за возможные последствия такого положения дел лежит исключительно на самих этих странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша не планирует направлять своих военных на Украину и ограничится логистической поддержкой стран, готовых предоставить Киеву военные гарантии.

    Уходящий президент Польши Анджей Дуда во время визита на Украину призвал Киев проявить терпение и сохранять диалог с новым лидером.

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    1 июля 2025, 09:48 • Новости дня
    В Красноярском крае возбудили дело по факту насилия над ребенком в летнем лагере

    Tекст: Александра Юдина

    В Красноярском крае трое подростков стали фигурантами уголовного дела после инцидента в летнем лагере с 10-летним мальчиком, сообщает Сухобузимский межрайонный следственный отдел ГСУ СК по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

    На сайте ведомства указано, что уголовное дело возбуждено по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении десятилетнего мальчика.

    По данным следствия, 25 и 27 июня трое подростков в возрасте 11 и 13 лет совершили противоправные действия в одном из летних лагерей Красноярского края. Ребенок рассказал о случившемся своей маме и воспитателю учреждения.

    В рамках расследования назначен комплекс судебных экспертиз. Следственные органы приняли необходимые меры для документирования всех обстоятельств произошедшего и установления полной картины преступления.

    Ранее Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал до 2 ноября обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.

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    1 июля 2025, 19:12 • Новости дня
    Национальный центр «Россия» отметил свою первую годовщину

    Национальный центр «Россия» отметил свою первую годовщину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Год назад было подписано распоряжение о создании Национального центра «Россия», который стал площадкой диалога и просвещения в масштабах всей страны.

    Президент России Владимир Путин ровно год назад подписал распоряжение о создании Национального центра (НЦ) «Россия», сообщает Telegram-канал центра.

    НЦ вырос из масштабной выставки и стал всероссийской просветительской инициативой, где формируется культурный код и рождаются новые идеи. Путин тогда отметил: «Национальный центр будем создавать – это решено».

    За прошедший год центр стал важной точкой притяжения и диалога, объединив всю страну в стремлении к развитию и гордости за достижения. За семь месяцев экскурсоводы провели более 10 тыс. экскурсий, а всего в стенах центра прошло несколько сотен мероприятий, включая международные.

    Генеральный директор НЦ Наталья Виртуозова поделилась, что команда стремится сделать центр гармоничным пространством для творчества и вдохновения, ведь, по ее словам, у русского человека есть невероятная потребность гордиться своей страной.

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    1 июля 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт: Ижевск подвергся атаке крупными модернизированными БПЛА «Лютый»
    Эксперт: Ижевск подвергся атаке крупными модернизированными БПЛА «Лютый»
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    О применении модернизированных беспилотных летательных аппаратов «Лютый» под Ижевском сообщил главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

    В Telegram-канале Ura.ru отмечается,  что эти дроны представляют собой одну из крупнейших моделей БПЛА-камикадзе, которые широко используются украинской стороной для проведения ударов по территории России.

    По словам Федутинова, «Лютый» входит в число не менее пяти наиболее часто применяемых моделей дронов. Специалист сообщил, что на Украине налажено масштабное производство таких беспилотников, что отчасти способствует снижению их стоимости.

    Он также добавил, что украинские разработчики, вероятно, параллельно совершенствуют технологии удешевления изготовления аппаратов.

    Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что при атаке украинских дронов на одно из предприятий в Ижевске погибли и пострадали люди, есть тяжелораненые.

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    1 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Мигранты устроили пляски и стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге

    У Исаакиевского собора задержали двух человек за танцы и стрельбу

    Мигранты устроили пляски и стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге
    @ @obshina_spb

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Петербурга группа приезжих громко танцевала и ругалась у Исаакиевского собора, устроив дебош прямо у храма.

    Инцидент произошел у стен Исаакиевского собора, сообщает Telegram-канал Русская Община Петрограда. По данным источника, приезжие включили громкую музыку, кричали, ругались и танцевали возле культового здания, игнорируя значение православной святыни.

    Дружинники прибыли на место происшествия и прекратили неуместное поведение приезжих. Один из участников спросил, обращаясь к дружинникам: «Кроме лезгинки другое можно перед храмом танцевать?»

    Позже один из провокаторов выстрелил из пистолета в сторону купола собора. Местного жителя и приезжего среднеазиатской внешности задержали и передали полиции. В сообществе подчеркнули, что необходимо поддерживать порядок возле культовых объектов.

    Ранее МВД зафиксировало за первые три месяца 2025 года 12,4 тыс. преступлений, совершенных иностранцами. Количество таких преступлений увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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    1 июля 2025, 20:21 • Новости дня
    В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры

    В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры Шихлинского

    В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского, сообщают СМИ.

    Информацию о задержании Шихлинского распространило агентство Ura.Ru со ссылкой на источники в силовой среде. По информации журналистов, задержание произошло у торгового центра Baku Plaza, где, по словам одного из собеседников, Шихлинский «принудительно покинул автомобиль».

    Второй источник агентства сообщил, что Шихлинский «может подозреваться в причастности к организации убийств, совершенных в прошлые годы». По этим эпизодам ранее были арестованы пятеро уроженцев Азербайджана.

    Дозвониться до самого Шихлинского и его сына-адвоката не удалось. Агентство запросило комментарии у пресс-служб свердловских силовых ведомств, но ответов на момент публикации не поступило.

    Ранее МИД заявил о попытках посеять разлад между Россией и Азербайджаном. Кремль выразил надежду на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку.

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    1 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, разговор между лидерами состоялся по инициативе французской стороны. В ходе диалога Путин и Макрон уделили большое внимание ситуации на Ближнем Востоке, особенно на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, а также в связи с ударами США по иранским ядерным объектам.

    Президенты подчеркнули особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе. Лидеры отметили важность уважения законного права Ирана на развитие мирного атома и необходимости продолжения выполнения им своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

    Стороны подчеркнули, что кризис вокруг иранской ядерной программы, как и другие противоречия в регионе, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Президенты условились поддерживать дальнейшие контакты для возможной координации позиций.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин отметил, что конфликт стал прямым следствием политики западных государств, которые долгое время игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

    Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. 

    В феврале Макрон заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта. Президенты России и Франции в последний раз общались по телефону в сентябре 2022 года.

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    2 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Клишас заявил о недопустимости диктата диаспор в России

    Tекст: Антон Антонов

    Представители этнических диаспор не смогут навязывать свои порядки, а тех, кто откажется выполнять российские законы, будут привлекать к ответственности, заявил председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

    «Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила», – заявил Клишас в Telegram.

    Он отметил, что соблюдение российских законов обязательно для всех, проживающих на территории страны. Сенатор также заявил, что несогласные с этим «свою жизнь продолжат в учреждениях ФСИН».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отношения между Россией и Азербайджаном обострились. После того, как в Свердловской области сотрудники силовых структур задержали членов этнической преступной группы, в Баку арестовали руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Кроме того, азербайджанский суд арестовал восемь россиян, которые якобы причастны к транзиту наркотиков и киберпреступлениям. В Екатеринбурге силовики задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Позднее его отпустили после допроса.

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    1 июля 2025, 11:48 • Новости дня
    В Баку заявили о смерти братьев Сафаровых в Екатеринбурге от множественных травм

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Адалят Гасанов объявил причину смерти братьев Сафаровых.

    По его словам, причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых, фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге, стал «тяжелый посттравматический шок в результате полученных травм», передает ТАСС.

    По словам Гасанова, на телах обнаружены множественные повреждения, предположительно, нанесенные тупым предметом.

    Ранее ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Акифа Сафарова, обвиняемого по делу об убийствах прошлых лет.

    Напомним, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

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    1 июля 2025, 12:09 • Новости дня
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки украинских беспилотников на одно из предприятий в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые, которым сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

    В своем Telegram-канале он указал, что после атаки есть погибшие, а также тяжелораненые, которым оказывается вся необходимая помощь в городской больнице.

    Бречалов отметил, что с ранеными работают психологи, а власти продолжают информировать население о новых деталях происходящего.

    Напомним, в ночь на 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников. В Ижевске атаке подверглось предприятие. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление.

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    1 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    МИД выразил протест Азербайджану

    МИД потребовал от Азербайджана отпустить задержанных российских журналистов

    МИД выразил протест Азербайджану
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву был передан протест с требованием освободить журналистов, задержанных в Баку, а также прекращения антироссийской кампании в азербайджанских СМИ, сообщил МИД России.

    В заявлении на сайте ведомства говорится, что послу был выражен протест в связи с серией недружественных шагов Баку, включая отмену совместных мероприятий, ограничения для российских исполнителей и действия азербайджанских правоохранителей в отношении российского агентства «Sputnik Азербайджан».

    Послу вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Российская сторона назвала действия в отношении журналистов возмутительными и неприемлемыми, а также осудила развернутую в азербайджанских СМИ русофобскую кампанию.

    В ходе беседы был поднят вопрос о недавнем задержании на территории России граждан с Украины азербайджанского происхождения. Российский МИД отметил, что следственные действия проводились в строгом соответствии с российскими законами и касались расследования тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы.

    Компетентные органы России заявили, что попытки Баку обвинять российские силовые структуры в превышении полномочий рассматриваются как вмешательство во внутренние дела страны. Следственный Комитет России предоставил подробную информацию по этому вопросу.

    Ранее посол Азербайджана покинул здание МИД России без комментариев.

    Напомним, Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку.

    Кремль выразил надежду на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку.

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    1 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы, пишет Financial Times.

    Страны Восточной Европы активизировали военные приготовления на фоне опасений по поводу возможного конфликта с Россией и снижающейся поддержки со стороны США, передает Financial Times.

    В Финляндии, недавно вступившей в альянс, проходят регулярные масштабные учения, а резервистами числятся почти 900 тыс. человек. Представители Генштаба Финляндии отметили, что, по их мнению, защита страны – это «образ мышления», и подчеркнули важность постоянной готовности.

    Генсек НАТО Марк Рютте недавно предупредил, что Россия может быть готова применить силу против альянса в течение пяти лет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва готовит новые военные операции на территории стран НАТО.

    Бывший генсек НАТО Расмуссен отметил, что успех России на Украине может подтолкнуть Владимира Путина к проверке стойкости альянса.

    На практике страны Балтики и Польша уже строят оборонительные линии, вводят обязательную воинскую службу и усиливают военные гарнизоны совместно с союзниками. В Польше реализуется проект «Восточный щит», который предусматривает создание инфраструктуры для отражения возможной атаки. Германия увеличит численность своих войск в Литве до целой бригады в ближайшие годы, а Скандинавские страны расширяют численность армий и размещают новые подразделения у границ России.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что страна не является угрозой, но обязана быть готовой к возможным провокациям. В Литве президент Науседа отметил, что из-за географии Балтийские страны рассчитывают на быстрое прибытие подкреплений в случае атаки. В странах региона усиливаются оборонительные сооружения, строятся бункеры, внедряются современные технологии наблюдения и защиты от дронов.

    Военные эксперты отмечают, что Москва в первую очередь попытается проверить единство НАТО, а не начать полномасштабное вторжение.

    Директор эстонского Центра международной обороны и безопасности Кристи Райк заявила, что для России стратегической целью является подрыв альянса, а не захват отдельных регионов.

    В свою очередь, бывший главнокомандующий финской армии Линдберг подчеркнул, что Финляндия готова защищаться благодаря запасам топлива, продовольствия и развитой системе убежищ.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    1 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    Су-34 разбился в Нижегородской области, экипаж катапультировался
    Су-34 разбился в Нижегородской области, экипаж катапультировался
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военный самолет Су-34 потерпел аварию при учебном полете в Нижегородской области во вторник, сообщили в Министерстве обороны.

    Инцидент произошел около 13.00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета, уточнило ведомство, передает ТАСС. На этапе захода на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался устранить неисправность в полете, однако попытки не принесли результата.

    По указанию руководителя полетов летчики вывели самолет в безопасную зону и катапультировались.

    По предварительным данным, оба члена экипажа живы. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе, разрушений не последовало.

    На место направилась поисково-спасательная группа, для выяснения обстоятельств на место вылетела комиссия ВКС России.

    В октябре 2022 года Су-34 потерпел крушение в жилом квартале Ейска, экипажу удалось катапультироваться, 16 человек погибли.

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    Макрон осознал важность России для мира

    Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Речь шла об урегулировании украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, Европа осознала, что без Москвы невозможно урегулирование глобальных кризисов – и своим звонком Макрон автоматически расписался в провале мнимой «изоляции» РФ. Подробности

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    Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу

    Подростки из Тольятти стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Поводом для проверки силовиков послужило видео, на котором, предположительно, выпускники пели песни о Степане Бандере, гимн Украины и кричали: «Мы за Украину!» По мнению экспертов, инцидент показал, что противник активизировал работу с несовершеннолетними. Какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать? Подробности

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    Школьники вынесли приговор украинской власти

    На Украине продолжает резко сокращаться число школьников. По данным местного Госстата, зафиксирован самый низкий показатель за последние 30 лет. Реальные цифры могут быть еще более угрожающими с учетом того, что некоторые из уехавших за границу не отчисляются, а переводятся на дистанционное обучение. Как говорят эксперты, такая ситуация возникла не только из-за военного положения, но и действий властей за последние 15 лет. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    • За что судят премьера Израиля

      В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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