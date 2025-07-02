Далай-лама объявил о появлении преемника после своей смерти

Tекст: Мария Иванова

Институт Далай-лам продолжит свое существование, заявил духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV Тензин Гьяцо, передает РИА «Новости».

«В соответствии со всеми этими просьбами я утверждаю, что институт Далай-ламы будет продолжаться», – говорится в опубликованном на его сайте заявлении. Далай-лама отметил, что за последние годы к нему обращались представители духовных традиций Тибета, парламента в изгнании и буддисты из разных стран с просьбами о продолжении института.

Далай-лама XIV напомнил, что процедура признания его преемника уже четко определена: она изложена в его заявлении от 24 сентября 2011 года.

Ответственность за выбор нового Далай-ламы возложена исключительно на членов Фонда Далай-ламы Гаден Пходранг. Только этот орган, подчеркнул духовный лидер, будет проводить все необходимые процедуры поиска и распознавания в сотрудничестве с главами буддийских традиций и хранителями Дхармы.

Он особо отметил, что никто, кроме Gaden Phodrang Trust, не обладает правом вмешиваться в процесс признания будущей инкарнации Далай-ламы. Пекин, тем не менее, настаивает на своем праве назначать высокопоставленных тибетских религиозных деятелей, что может привести к конфликту в случае рождения преемника за пределами Китая.

В июле Далай-ламе XIV исполнится 90 лет, и аналитики уже предупреждают о возможных спорах вокруг вопроса его преемственности. Эти споры способны повлиять как на внутреннюю ситуацию в Тибете, так и на отношения Китая с Индией и США, поддерживающими Далай-ламу XIV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Далай-лама XIV заявил о наступлении «смутных времен» в конце 2022 года.

Он также допустил, что может переродиться «в свободном мире» и «в теле женщины», если ситуация в Тибете останется без изменений.