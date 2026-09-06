Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!18 комментариев
Мощи Дмитрия Донского привезли в Главный храм Вооруженных сил
Ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского доставили в Главный храм Вооруженных сил России для последующей передачи военнослужащим в зоне проведения спецоперации.
Торжественная церемония принесения святыни состоялась на территории подмосковного парка «Патриот». В мощевике находится частица правой руки полководца. «В этой руке он когда-то держал меч. В те дни, когда был великим князем, воином на Куликовом поле и в других сражениях и одерживал победы», – подчеркнул митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Священнослужитель добавил, что святой станет духовным заступником для российских бойцов. По словам митрополита, ковчег провезут по различным подразделениям армии и военным вузам страны. Он выразил надежду, что это событие принесет утешение и приблизит победу.
Реликварий изготовили по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Встреча святыни прошла накануне в стенах Патриаршего собора, где особо почитается Тихвинская икона, традиционно считающаяся покровительницей русского воинства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь рассматривала возможность отправки святыни в зону спецоперации для духовной поддержки военнослужащих.
Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл назвал обнаружение останков великого князя особым знамением.
Ранее специалисты подтвердили подлинность найденных в Архангельском соборе Московского Кремля мощей.