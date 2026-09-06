Telegraph: Партия Мерца начала обсуждение запрета двойного гражданства

Tекст: Ольга Иванова

Христианско-демократический союз, возглавляемый Фридрихом Мерцем, рассматривает возможность отмены двойного гражданства и ужесточения требований к знанию языка для получения паспорта ФРГ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

«Я считаю, что должно действовать правило: получая немецкое гражданство, вы обязаны отказаться от прежнего. Я не понимаю, почему вам так нужно оставлять прежнее гражданство, если вы переезжаете в другую страну и собираетесь остаться в ней навсегда», – отметил спикер по вопросам правовой политики фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Гюнтер Крингс.

По его словам, натурализация должна стать финальным этапом интеграции в общество, а хорошее знание немецкого языка необходимо для участия в политической жизни страны. Ранее депутат Александр Тром заявлял о призывах блока увеличить срок натурализации, который сейчас составляет пять лет законного проживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фридрих Мерц представил проект увеличения минимального срока проживания для получения немецкого паспорта до пяти лет.

Немецкие муниципалитеты ожидают массового наплыва заявлений на натурализацию от украинских беженцев.

Власти страны готовят проверку на верность конституции для призывников с двойным гражданством.