Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!15 комментариев
На выборах в Саксонии-Анхальт зафиксировали высокую явку
Явка на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт к 14:00 достигла 54,4%, значительно превысив показатели прошлых лет.
Голосование проходит на фоне ожиданий, что кандидат от «Альтернативы для Германии» может впервые в истории земли занять пост премьер-министра, передает DW. Наблюдатели называют эти выборы историческими для Саксонии-Анхальт.
Высокая активность избирателей отражает возросший интерес жителей земли к политической ситуации и возможным переменам в региональной власти. Итоги голосования станут известны после закрытия избирательных участков и подсчета голосов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный злоумышленник взял на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Правоохранительные органы Германии объявили в розыск сорокапятилетнего экоактивиста по подозрению в организации данных диверсий.
Днем ранее полицейские обнаружили шесть пусковых устройств вблизи поврежденной электроподстанции в городе Бергхайм.