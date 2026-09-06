В ДТП на Мичуринском проспекте в Москве погиб человек

Эксперт: Запрет транзита российского зерна ударит по самой Прибалтике

Tекст: Андрей Резчиков

«Для российского экспорта потеря прибалтийского транзита не станет катастрофой. Собственная портовая инфраструктура на Балтике – Высоцк, Усть-Луга, Санкт-Петербург – способна оперативно принять дополнительные объемы. Более того, у России есть и другие морские выходы: Мурманск, Архангельск, тихоокеанские порты», – отметил Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ).

«Главное – собственные порты на Балтике и Севере. Если же говорить о полном обходе недружественных вод, то есть маршруты через Каспий и Иран – дороже и дольше, но вполне реализуемо», – полагает эксперт.

Собеседник напомнил, что Россия никогда не просила соседей о транзите «из милости» – за услуги платятся деньги по мировым ценам. «Если прибалтийские государства отказываются от этих доходов, насильно заставить их зарабатывать никто не может и не будет», – подчеркнул собеседник.

Экономический ущерб для самих Латвии и Литвы очевиден, добавил спикер. «Их железные дороги и порты построены исключительно под обслуживание российских грузов. В отличие от Германии, находящейся в центре европейской транспортной сети, Прибалтика – тупик. Заменить выпадающие российские объемы нечем: любые грузы из Казахстана или Средней Азии все равно должны идти через территорию России, а Москва не обязана решать проблемы Риги или Вильнюса», – пояснил Межевич.

Таким образом, в любом случае пострадает от этих запретов только сама Прибалтика. «Ее порты окончательно потеряют грузопоток, железные дороги деградируют, а бюджеты лишатся последних источников доходов. Очередной «громкий» политический жест обернется очередным шагом к экономическому коллапсу», – прогнозирует политолог.

Люди, которые 30-35 лет назад строили прибалтийскую модель экономики на транзитных функциях, «сегодня либо умерли, либо уехали, либо молчат – любое слово в пользу связей с Россией стало политическим преступлением». «Нынешние руководители стран Балтии, судя по всему, не в состоянии просчитать последствия своих решений», – полагает эксперт.

Ввести запрет на транзит российского зерна, не нарушая формально законодательство ЕС и ВТО, можно – например, затеяв бесконечный «капитальный ремонт» пунктов пропуска. «Но это лишь подтверждает абсурдность ситуации. В любой стране железнодорожные пассажирские перевозки убыточны, их субсидируют за счет грузовых. Отказавшись от грузового транзита, Латвия и Литва уничтожают и пассажирское сообщение, и всю логистическую отрасль», – считает собеседник.

По словам Межевича, ключевое отличие прибалтийских стран от Германии, Франции или Италии – они не видят перспектив разрешения конфликта. «С Берлином и Парижем Москве, вероятнее всего, предстоит договариваться после смены политических поколений. А вот будут ли через 10 лет существовать Эстония, Латвия и Литва в нынешнем формате – большой вопрос. Их элиты это интуитивно чувствуют, отсюда и стремление максимально навредить России, даже ценой саморазрушения», – пояснил спикер.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Латвия и Литва готовятся ввести жесткие ограничения на транзит сельхозпродукции из России, так как Москва перенаправила часть экспорта через балтийские порты, преимущественно латвийские, после атак на российскую инфраструктуру в Черном море.

Источники прогнозируют значительное увеличение объемов транспортировки в октябре. На фоне этих ожиданий латвийское правительство намерено обсудить полное эмбарго на провоз сельхозпродукции.

Правительство Латвии назначило официальное заседание по этому вопросу на 8 сентября. При этом страна ужесточает проверки на границе. Как заявил премьер-министр Андрис Кульбергс, к инспекциям привлекут украинские спецслужбы и экспертов по продовольственной безопасности. Их задача с помощью франко-британских систем верификации выявлять, не является ли это зерно незаконно вывезенным с контролируемых Россией украинских территорий.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что инфраструктура страны не должна использоваться для экспорта российского зерна. При этом Вильнюс сделал важное исключение: запрет не затронет транзит зерна в Калининградскую область. Сухопутный коридор через Литву продолжит действовать, чтобы избежать обострения вокруг блокировки эксклава.

На этой неделе Литовская ассоциация переработчиков и торговцев зерном (LGPP) объявила, что в Клайпедском порту осуществляется перевалка российского зерна. Глава Клайпедского государственного портового управления Алгис Латакас заявил, что за первые восемь месяцев этого года отсюда было перевезено 47 тыс. тонн российского зерна. В основном это кукуруза, доставленная по железной дороге из Калининградской области в Клайпеду.

До сих пор порты стран Прибалтики переваливали сравнительно немного российского зерна – около одного млн тонн за прошлый сезон. Однако сейчас российские экспортеры только на август и сентябрь подали заявки на перевозку по железной дороге в направлении Балтики сразу на пять млн тонн. По оценкам Российского зернового союза, потенциальный объем экспорта через Прибалтику в этом сезоне может достигнуть 5-6 млн тонн, а при подключении Эстонии – 10 млн тонн.