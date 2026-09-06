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    Подавление Starlink становится достижимой задачей
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»
    Частная ракета из Европы впервые в истории достигла орбиты
    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками
    Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    6 сентября 2026, 16:58 • Новости дня

    Эксперт назвала уникальные качества первой «пятерки» «Единой России»

    Политолог Федорова: Каждый участник первой «пятерки» «Единой России» имеет яркую повестку

    Эксперт назвала уникальные качества первой «пятерки» «Единой России»
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Каждый участник первой «пятерки» партии «Единая Россия» имеет грамотно и четко сформулированные сигналы для разных аудиторий. При этом содержательно их деятельность во многом строится на народной программе партии, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с первой «пятеркой» предвыборного списка «Единой России».

    «Президент Владимир Путин поддерживает «Единую Россию» и уверен в ее успехе на выборах. Глава государства считает главным отличием партийных лидеров открытость и инициативный поиск решений. Эта характеристика в полной мере применима к федеральной «пятерке» ЕР», – пояснила Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

    В «пятерку» входят глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России – журналист Евгений Поддубный и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

    Спикер напомнила: каждый из «пятерки» «Единой России» в ходе нынешней избирательной кампании уже поддержал ряд значимых и содержательных инициатив. «У них всех четко сформулирована своя тематика, а также затронута региональная повестка», – продолжила собеседница.

    «Лаврову и Собянину не нужно создавать дополнительных повесток под избирательную кампанию – они просто продолжают работать по своим специализациям. Трое других участников доносят грамотно и четко сформулированные сигналы для разных аудиторий. При этом содержательно деятельность всей «пятерки» во многом строится на народной программе «Единой России», – добавила аналитик.

    Политолог обратила внимание на предложение Львовой-Беловой сделать ставку по семейной ипотеке для многодетных семей на покупку или строительство дома ниже, чем на квартиру. «Путин считает такое предложение правильным. Глава государства также поддержал идею предоставления льгот на покупку мощных вместительных автомобилей для многодетных семей», – напомнила спикер.

    «Со своей стороны Головин рассказал президенту, что прямо во время их встречи в Волгоградской области проходил финал игры «Зарница 2.0». Путин лично посмотрел фрагмент прямой трансляции соревнования. «Зарница» стала возможной благодаря решениям президента. Она объединяет возможности самореализации молодежи и вовлечение ветеранов СВО в работу с новым поколением», – указала политолог.

    Помимо этого, Федорова заметила, что предвыборные документы ряда других политических сил проработаны менее тщательно, чем народная программа ЕР. «В итоге растет электоральный рейтинг «Единой России». Думаю, партия может победить, в том числе и в борьбе за голоса неопределившейся доли электората», – заметила эксперт.

    Ранее президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» провел встречу с первой «пятеркой» предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС. Глава государства назвал собравшихся людьми, которые «закрыли собой амбразуру».

    В ходе беседы глава государства подчеркнул значимость работы кандидатов в период избирательной кампании. По его словам, их деятельность способствует укреплению российской государственности и решению актуальных задач. Президент охарактеризовал участников встречи как известных и ответственных людей.

    «Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые постоянно сыплются со стороны, идти по пути этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с конституцией», – сказал Путин.

    «Нужно формировать органы власти, в том числе представительные органы власти, парламент с тем, чтобы в соответствии с законом вовремя принимались [решения], вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки людей на линии боевого соприкосновения, и чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым», – напутствовал он.

    Кроме того, Путин пообещал обсудить с главой Минобороны Андреем Белоусовым, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, а также с главой Минздрава Михаилом Мурашко сложности, с которыми могут сталкиваться военные при получении медицинской помощи в некоторых субъектах. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Головин.

    В свою очередь, Лавров заявил о продолжении работы по восстановлению конституционных прав жителей Крыма, Донбасса, Новороссии, а также русских остальной территории, контролирующейся Киевом.

    Со своей стороны, Собянин коснулся темы лечения ветеранов спецоперации. «Москва стала крупнейшим медицинским центром не только для гражданского населения, - 800 тыс. человек проходят лечение в Москве [ежегодно], – но и крупнейшим госпиталем страны. Мы оперируем, лечим, реабилитируем, возвращаем <...> к нормальной жизни ребят, участников СВО», – отметил мэр.

    Поддубный заявил, что подразделения войск беспилотных систем, работающие в приграничных регионах России, стоят на первом рубеже защиты российской столицы от беспилотников противника. Он также рассказал об опыте Курской области в формировании ситуационного центра, где обеспечено бесшовное и быстрое взаимодействие между всеми органами, которые задействованы в обороне неба.

    В связи с этим Поддубный предложил президенту масштабировать этот опыт на всю страну, сформировав координационный орган, который сведет воедино всю информационную систему по защите неба.

    «Мне кажется, нужен не координационный орган, нужен командир. Единоначалие должно быть. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Я переговорю обязательно и с Александром Евсеевичем [Хинштейном, главой Курской области], и с Генштабом, с Минобороны. Поручение такое дам, чтобы они посмотрели, как это работает, потому что одна из наиболее важных составляющих – это обмен информацией и разведка. Это своевременность принятия решений», – ответил Путин.

    Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В Единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2,2 тыс. кампаний различного уровня, по итогам которых заместят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    6 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками

    Ушаков: Спецпосланникам были даны четкие оценки по ситуации на СВО

    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона представила американским переговорщикам исчерпывающие оценки ситуации, которая складывается в ходе проведения СВО, заявил помощник президента России Юрий Ушаков после переговоров.

    «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны чёткие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчёркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Помощник президента отметил подготовку Уиткоффа и Кушнера к украинскому вопросу и поискам его разрешения.

    «Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчёт возможных путей урегулирования», – сообщил помощник президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Через почти три часа переговоры завершились.

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    4 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Макаров: «Единая Россия» обеспечит выполнение всех социальных обязательств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров гарантировал выполнение всех социальных обязательств государства благодаря реализации Народной программы «Единой России».

    Макаров в ходе дебатов на Первом канале заявил, что все социальные обязательства государства будут выполнены, передает сайт «Единой России».

    По его словам, это гарантируется Народной программой партии, которая полностью обеспечена ресурсами.

    «Помогать людям – значит, все социальные обязательства государства будут выполнены, какая бы ни была цена на нефть, какие бы новые санкции в отношении нашей страны ни придумали», – подчеркнул Андрей Макаров. Он добавил, что армия должна иметь все необходимое для победы, а семьи защитников на передовой не останутся без внимания.

    Народная программа «Единой России» была принята на втором этапе съезда партии. Документ, собравший почти 3,5 млн предложений от граждан, отвечает задачам и целям национального развития, поставленным президентом. Председатель партии Дмитрий Медведев ранее отмечал, что программа предлагает конкретные ответы на главные вызовы современности, включая демографию, экономику и безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии Дмитрий Медведев связал работу над новой Народной программой с определенными президентом национальными целями.

    На следующий день он отметил направленность данного документа на закрепление экономических успехов страны.

    Президент России Владимир Путин на партийном съезде напомнил об ответственности политического объединения за реализацию всех заявленных инициатив.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    4 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    @ Роман Ромишевский/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» от имени местных жителей обратилась к президенту с инициативой присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам России.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев на заседании оргкомитета «Победа» озвучил список претендентов. Это Березники, Копейск, Ухта, Черемхово, Бийск, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Первоуральск, Уссурийск, Королев, Саранск, Серов, сообщается в канале партии в Max.

    По словам Якушева, «Единая Россия» участвует в реализации президентской инициативы с момента ее появления. Партия помогает претендующим на звание городам готовить необходимую документацию, организует взаимодействие с жителями и проведение голосований.

    «В ходе работы с людьми мы не только рассматриваем обращения от инициативных групп, трудовых коллективов предприятий, советов ветеранов и общественных организаций, которые поступают в партию, но также проводим мероприятия, которые привлекают внимание жителей к истории городов. Среди представленных городов есть региональные центры, небольшие города, но всех их объединяет большой вклад в победу жителей этих городов», – подчеркнул Якушев.

    Еще одним направлением работы стало создание мемориальной инфраструктуры. В 2026 году при поддержке партии планируется установить шесть стел в городах, уже носящих звание «Город трудовой доблести». Места для них выбирают с учетом мнения жителей, работу координируют с Российским военно-историческим обществом.

    Якушев отметил, что проекты предусматривают не только установку самих памятных знаков, но и развитие окружающих территорий. «Важно, что работа не ограничивается установкой только стел, - вокруг происходит серьезное благоустройство. И получаются общественные комфортные пространства, которые становятся местом притяжения людей, проживающих в этих городах», – отметил секретарь Генсовета партии.

    Кроме того, «Единая Россия» сформировала перечень объектов в Городах трудовой доблести, связанных с историей подвига фронта и тыла. «Сейчас в этом перечне порядка 40 тысяч объектов, расположенных в 49 регионах. Порядка 10 тысяч этих объектов уже приведены в нормативное состояние, и мы эту работу будем продолжать, пока этот перечень полностью не будет отработан», – сообщил Якушев президенту.

    Владимир Путин по итогам обсуждения поручил проработать решения, необходимые для поддержки инициативы о присвоении почетного звания 12 городам. Президент также подчеркнул значение системной работы по сохранению исторической памяти. «Все эти направления должны найти отражение в соответствующих документах, которые продолжили бы нашу работу по поддержке всех тех усилий, которые делает оргкомитет «Победа» по рассматриваемым сегодня направлениям. Так, чтобы ничего не было забыто. Все, что мы сегодня говорили, представляет большую важность и большую ценность для страны, для населения страны, для воспитания молодых людей», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл заседание организационного комитета «Победа». Глава государства назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей.

    Также российский лидер поблагодарил 50 муниципалитетов за установку стел «Город трудовой доблести».

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    6 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер взяли на заметку слова Путина о сущности Киева
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер взяли на заметку слова Путина о сущности Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обратили внимание на слова российского лидера о сущности киевского режима, представители которого перезахороняют нацистских преступников, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание, а именно – что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников», – приводит слова Ушакова пресс-служба Кремля.

    Состоявшиеся переговоры, которые длились 3 часа 10 минут, как уточнил Ушаков, не ограничились темой украинского кризиса.

    «Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты», – отметил помощник президента.

    Он подчеркнул, что стороны договорились продолжать контакты на высшем уровне и в контексте украинского конфликта и поисков его решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал  обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Через почти три часа переговоры завершились.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» провел встречу с первой пятеркой предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС.

    На встречу с российским лидером пришли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также Герои России - военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    В ходе беседы глава государства подчеркнул значимость работы кандидатов в период избирательной кампании. По его словам, их деятельность способствует укреплению российской государственности и решению актуальных задач. Президент охарактеризовал участников встречи как известных и ответственных людей.

    Кандидаты рассказали о своих поездках и общении с избирателями. По итогам обсуждения поднятых вопросов президент принял решение дать ряд конкретных поручений, уточнили в пресс-службе Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена лидеров предвыборного списка партии. Позже Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный перечень кандидатов для участия в голосовании. В конце августа президент России Владимир Путин прибыл на второй этап партийного съезда в Москве.

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    6 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Белого дома сообщил, что на встрече в Москве к Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и президенту России Владимиру Путину присоединились представители Совета национальной безопасности (СНБ), Госдепартамента и Министерства финансов.

    «Стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и выразили надежду на столь же продуктивные встречи завтра на Украине», – заявил источник Axios.

    Спикер добавил, что Джин Ланг, исполняющий обязанности «царя санкций» в Министерстве финансов США, тоже вошел в состав делегации Уиткоффа и Кушнера. Ланг участвовал в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным.

    Участие Ланга указывает на то, что санкции США против России также обсуждались на переговорах, пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин принял в Кремле  спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Помощник президента Ушаков заявил по окончании переговоров, что Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин опроверг договоренности о широком перемирии на три дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава государства прояснил ситуацию вокруг остановки боевых действий в зоне спецоперации.

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил об отсутствии договоренностей с Киевом касательно масштабного прекращения огня, передает ТАСС.

    «Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались», – подчеркнул российский лидер.

    При этом он заверил американских представителей в готовности обеспечить безопасность переговорного процесса. По словам главы государства, интенсивность атак по территории России, включая Москву, заметно снизилась с полуночи 5 сентября.

    «Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе по Москве», - отметил президент и добавил, что предложение о временной приостановке ударов по Киеву поступило через каналы спецслужб и дипломатических ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Позже президент России Владимир Путин поручил прекратить атаки по украинской столице на трое суток. Ранее президент США Дональд Трамп направил своих спецпосланников в обе страны для представления мирного плана.

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    5 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Москву именную монету с надписью «Мир через силу».

    «Американцы приехали, кстати, не с пустыми руками, запаслись сувенирами. "Мир через силу", – гласит одна из сторон памятной монетки. Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен Холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – пишет Telegram-канал «Юнашев Live».

    Как выяснило РИА «Новости», именной монеты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в свободной продаже нет. Это персональный памятный предмет, пояснили в магазине сувениров Белого дома. «Это похоже на памятный медальон, который вручается как признание заслуг или в честь знаковых событий», – сообщили там.

    В ассортименте, например, есть памятные монеты в честь президента Гарри Трумэна, медальоны, посвященные Белому дому или транспорту, на котором перемещаются первые лица, добавили в магазине.

    В магазине отметили, что оставленной Уиткоффом в Москве монеты никогда не было в их ассортименте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (13)
    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

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    4 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Захарова назвала цель провокации с дроном в аэропорту Лейпцига

    МИД: Провокация в аэропорту Лейпцига нацелена на срыв выборов в Госдуму в ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с беспилотником в немецком Лейпциге задумывался ради вмешательства в голосование российских граждан.

    Инцидент в немецком аэропорту планировался для препятствования работе избирательных участков, заявила Захарова, передает ТАСС. Дипломатическое ведомство расценивает произошедшее как целенаправленную акцию против демократических процедур.

    «Наши граждане, которые находятся за рубежом, всегда имели и имеют возможность проголосовать. Площадки для голосования организуются в наших загранучреждениях, работу избирательных комиссий обеспечивают российские дипломаты», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

    По словам представителя МИД, злоумышленники рассчитывали нанести удар именно по процессу выборов депутатов Государственной думы, которые проводятся для россиян на территории Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев охарактеризовал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига как спланированную провокацию.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова связала антироссийские демарши Берлина со страхом перед растущей популярностью оппозиции.

    Президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ тяжелым экономическим положением в стране.

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    5 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    Путин открыл новую линию метро в Москве

    Путин открыл пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин открыл первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена столицы, который призван улучшить транспортную доступность для полумиллиона москвичей.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции метро Рублево-Архангельской линии в Москве. Церемония прошла в День города при участии мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.

    Первый участок новой 17-й линии протяженностью 8,7 километра включает пять станций от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Это улучшит транспортную доступность для более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк, сократив время поездок в центр в два раза.

    Пассажирам теперь стали доступны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую линии и БКЛ. На маршруте курсируют современные российские поезда «Москва-2026» со сквозными проходами, широкими дверями и USB-разъемами.

    Ввод следующих участков линии запланирован на 2027 год, а к 2033 году ожидается рост пассажиропотока до 266 тыс. человек в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президенту России Владимиру Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Ранее глава государства по видеосвязи открыл новые станции Троицкой линии московского метрополитена. До этого мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской ветке.

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    5 сентября 2026, 20:23 • Новости дня
    Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине

    Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине Кушнера и Виткоффа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин проводит встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения украинского урегулирования.

    Переговоры российского лидера с американскими посланниками стартовали в субботу вечером в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля. Владимир Путин тепло поприветствовал Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пожав им руки, а также передал слова благодарности и наилучшие пожелания Дональду Трампу, передает ТАСС.

    «Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – отметил президент России в начале встречи.

    Путин встречается с Уиткоффом уже в восьмой раз, а Кушнер участвует в обсуждениях украинского урегулирования в третий раз. Предыдущая встреча состоялась 22 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта.

    Днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково. В воскресенье представители Соединенных Штатов посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

    Путин по предложению ЕР присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

    Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам за героизм их жителей в годы Великой Отечественной войны.

    Президент подписал соответствующий указ, передает РИА «Новости».

    «За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Березники, городу Бийску, городу Вятские Поляны, городу Йошкар-Оле, городу Копейску, городу Королеву, городу Первоуральску, городу Саранску, городу Серову, городу Уссурийску, городу Ухте, городу Черемхово», – говорится в тексте указа.

    Ранее «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам.

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников раскрывал заслуги этих населенных пунктов.

    Путин назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей государственной политики.

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    5 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    @ Фотослужба Президента Российской Федерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный корреспондент ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия», Герой РФ Евгений Поддубный попросил президента Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

    Президент России Владимир Путин одобрил просьбу военкора ГТРК, одного из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгения Поддубного позволить тяжелораненым бойцам участвовать в обороне региональных объектов от атак дронов. Инициатива касается военнослужащих, получивших тяжелые ранения и признанных негодными к строевой службе, пишет ТАСС.

    «Просят бойцы, которые получили ранения, категорию «Д» – понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи – люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников», – заявил Евгений Поддубный.

    Военкор добавил, что речь идет об исключительных случаях для защиты родных городов и предприятий. Он подчеркнул, что такие добровольцы не будут отправляться на передовую, но смогут принести пользу в тылу. В ответ на это обращение российский лидер кратко поддержал идею журналиста.

    «Жень, поддерживаю», - сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Ранее военкор анонсировал создание новой системы противовоздушной обороны против украинских беспилотников. До этого президент России подписал закон о возможности военной службы для граждан с неснятой судимостью.

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