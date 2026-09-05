Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.4 комментария
Зеленский заявил, что ждет Уиткоффа и Кушнера в Киеве
В ближайшее воскресенье в украинской столице ожидается визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, заявил Владимир Зеленский.
Зеленский анонсировал приезд в украинскую столицу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, передает ТАСС.
Визит представителей Соединенных Штатов намечен на воскресенье, 6 сентября.
«План дипломатических мер на завтра в Киеве с участием американской команды утвержден. Ждем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору», – сообщил глава киевского режима.
Напомним, президент России Владимир Путин 5 сентября намерен провести рабочую встречу с американскими посланниками.
Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев встретил делегатов в столичном аэропорту Внуково.