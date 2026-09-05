Путин заявил о необходимости постоянного укрепления России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на встрече с пятеркой лидеров предвыборного списка от «Единой России» подчеркнул важность непрерывного развития и обеспечения устойчивости государственной системы, передает ТАСС.

«Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые постоянно сыплются со стороны, идти по пути этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с конституцией», – сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что необходимо грамотно формировать представительные органы власти для своевременного решения социальных и экономических вопросов.

«Нужно формировать органы власти, в том числе представительные органы власти, парламент с тем, чтобы в соответствии с законом вовремя принимались решения, вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки людей на линии боевого соприкосновения, и чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым», - отметил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент заявил о постоянной опоре на поддержку «Единой России». Глава государства назвал предвыборную программу партии фундаментальным документом для развития страны. Эксперты считают доверие российского лидера к единороссам основой долгосрочной устойчивости государства.