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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    5 сентября 2026, 18:47 • Новости дня

    Путин поручил усилить цифровую безопасность детей в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства во время общения с лидерами предвыборного списка «Единой России» заявил о необходимости обеспечить цифровую безопасность детей.

    Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по усилению мер цифровой безопасности несовершеннолетних, отметив важность соблюдения баланса между защитой и правами граждан. Президент отметил важность этой темы во время общения с лидерами предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что во время поездок по регионам часто слышала от родителей и учителей о трудностях, связанных с защитой несовершеннолетних в сети. «Важно сейчас наращивать разные образовательные маршруты для взрослых, для детей: цифровая гигиена, цифровая безопасность, чтобы люди понимали, как реагировать», – подчеркнула детский омбудсмен.

    Владимир Путин согласился с актуальностью проблемы и поручил поднять этот вопрос в диалоге с будущими парламентариями, пообещав свою поддержку инициативам в данной сфере.

    «Чрезвычайно важная вещь, к которой надо подходить аккуратно, чтобы не нарушать права людей, но тем не менее обеспечить безопасность детей наших. Вы в контактах с будущими депутатами обязательно это поднимите, а я с удовольствием поддержу», - отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел России посоветовало родителям осваивать основы работы социальных сетей для защиты детей.

    Ранее Мария Львова-Белова привела данные об оценке подростками безопасности интернета на 7,4 балла. До этого президент Владимир Путин поручил расширить возможности для превентивной реакции на цифровые угрозы.

    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    4 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Макаров: «Единая Россия» обеспечит выполнение всех социальных обязательств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров гарантировал выполнение всех социальных обязательств государства благодаря реализации Народной программы «Единой России».

    Макаров в ходе дебатов на Первом канале заявил, что все социальные обязательства государства будут выполнены, передает сайт «Единой России».

    По его словам, это гарантируется Народной программой партии, которая полностью обеспечена ресурсами.

    «Помогать людям – значит, все социальные обязательства государства будут выполнены, какая бы ни была цена на нефть, какие бы новые санкции в отношении нашей страны ни придумали», – подчеркнул Андрей Макаров. Он добавил, что армия должна иметь все необходимое для победы, а семьи защитников на передовой не останутся без внимания.

    Народная программа «Единой России» была принята на втором этапе съезда партии. Документ, собравший почти 3,5 млн предложений от граждан, отвечает задачам и целям национального развития, поставленным президентом. Председатель партии Дмитрий Медведев ранее отмечал, что программа предлагает конкретные ответы на главные вызовы современности, включая демографию, экономику и безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии Дмитрий Медведев связал работу над новой Народной программой с определенными президентом национальными целями.

    На следующий день он отметил направленность данного документа на закрепление экономических успехов страны.

    Президент России Владимир Путин на партийном съезде напомнил об ответственности политического объединения за реализацию всех заявленных инициатив.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    4 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    @ Роман Ромишевский/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» от имени местных жителей обратилась к президенту с инициативой присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам России.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев на заседании оргкомитета «Победа» озвучил список претендентов. Это Березники, Копейск, Ухта, Черемхово, Бийск, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Первоуральск, Уссурийск, Королев, Саранск, Серов, сообщается в канале партии в Max.

    По словам Якушева, «Единая Россия» участвует в реализации президентской инициативы с момента ее появления. Партия помогает претендующим на звание городам готовить необходимую документацию, организует взаимодействие с жителями и проведение голосований.

    «В ходе работы с людьми мы не только рассматриваем обращения от инициативных групп, трудовых коллективов предприятий, советов ветеранов и общественных организаций, которые поступают в партию, но также проводим мероприятия, которые привлекают внимание жителей к истории городов. Среди представленных городов есть региональные центры, небольшие города, но всех их объединяет большой вклад в победу жителей этих городов», – подчеркнул Якушев.

    Еще одним направлением работы стало создание мемориальной инфраструктуры. В 2026 году при поддержке партии планируется установить шесть стел в городах, уже носящих звание «Город трудовой доблести». Места для них выбирают с учетом мнения жителей, работу координируют с Российским военно-историческим обществом.

    Якушев отметил, что проекты предусматривают не только установку самих памятных знаков, но и развитие окружающих территорий. «Важно, что работа не ограничивается установкой только стел, - вокруг происходит серьезное благоустройство. И получаются общественные комфортные пространства, которые становятся местом притяжения людей, проживающих в этих городах», – отметил секретарь Генсовета партии.

    Кроме того, «Единая Россия» сформировала перечень объектов в Городах трудовой доблести, связанных с историей подвига фронта и тыла. «Сейчас в этом перечне порядка 40 тысяч объектов, расположенных в 49 регионах. Порядка 10 тысяч этих объектов уже приведены в нормативное состояние, и мы эту работу будем продолжать, пока этот перечень полностью не будет отработан», – сообщил Якушев президенту.

    Владимир Путин по итогам обсуждения поручил проработать решения, необходимые для поддержки инициативы о присвоении почетного звания 12 городам. Президент также подчеркнул значение системной работы по сохранению исторической памяти. «Все эти направления должны найти отражение в соответствующих документах, которые продолжили бы нашу работу по поддержке всех тех усилий, которые делает оргкомитет «Победа» по рассматриваемым сегодня направлениям. Так, чтобы ничего не было забыто. Все, что мы сегодня говорили, представляет большую важность и большую ценность для страны, для населения страны, для воспитания молодых людей», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл заседание организационного комитета «Победа». Глава государства назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей.

    Также российский лидер поблагодарил 50 муниципалитетов за установку стел «Город трудовой доблести».

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    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    5 сентября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» провел встречу с первой пятеркой предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС.

    На встречу с российским лидером пришли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также Герои России - военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    В ходе беседы глава государства подчеркнул значимость работы кандидатов в период избирательной кампании. По его словам, их деятельность способствует укреплению российской государственности и решению актуальных задач. Президент охарактеризовал участников встречи как известных и ответственных людей.

    Кандидаты рассказали о своих поездках и общении с избирателями. По итогам обсуждения поднятых вопросов президент принял решение дать ряд конкретных поручений, уточнили в пресс-службе Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена лидеров предвыборного списка партии. Позже Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный перечень кандидатов для участия в голосовании. В конце августа президент России Владимир Путин прибыл на второй этап партийного съезда в Москве.

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    5 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    @ Фотослужба Президента Российской Федерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный корреспондент ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия», Герой РФ Евгений Поддубный попросил президента Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

    Президент России Владимир Путин одобрил просьбу военкора ГТРК, одного из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгения Поддубного позволить тяжелораненым бойцам участвовать в обороне региональных объектов от атак дронов. Инициатива касается военнослужащих, получивших тяжелые ранения и признанных негодными к строевой службе, пишет ТАСС.

    «Просят бойцы, которые получили ранения, категорию «Д» – понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи – люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников», – заявил Евгений Поддубный.

    Военкор добавил, что речь идет об исключительных случаях для защиты родных городов и предприятий. Он подчеркнул, что такие добровольцы не будут отправляться на передовую, но смогут принести пользу в тылу. В ответ на это обращение российский лидер кратко поддержал идею журналиста.

    «Жень, поддерживаю», - сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Ранее военкор анонсировал создание новой системы противовоздушной обороны против украинских беспилотников. До этого президент России подписал закон о возможности военной службы для граждан с неснятой судимостью.

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    4 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Решивший задачу Мишустина по математике подмосковный школьник получил подарок

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ученик восьмого класса Кирилл Харьковский, быстро решивший математическую задачу председателя правительства России Михаила Мишустина, стал обладателем подарка.

    Директор образовательного комплекса «Орбита» Нелля Сергеева подтвердила факт вручения презента, передает РИА «Новости». «Да, так», – ответила руководитель учреждения на вопрос журналистов о передаче книг отличившемуся школьнику.

    Мальчику досталась «Занимательная математика» Якова Перельмана, которую глава кабмина пообещал подарить ему в День знаний за мгновенное решение сложного примера во время визита в обновленное учебное заведение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День знаний премьер-министр загадал подмосковным восьмиклассникам логическую задачу про зарастающее озеро.

    Месяцем ранее глава правительства отметил рост популярности профильной математики среди российских школьников.

    Во время визита в Кызыл он сообщил о строительстве более тысячи новых школ по всей стране.

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    3 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи чат-бота ChatGPT от компании OpenAI столкнулись с масштабными неполадками в его работе.

    Жалобы начали поступать около 17.25 мск, при этом наибольшее количество сообщений о сбоях, почти 13 тысяч, пришло из США, передает РИА «Новости».

    Проблемы затронули не только Америку. О неполадках также сообщают жители Канады, Бразилии, Британии, Франции, Германии, Нидерландов, Японии и других стран. Кроме того, сбои наблюдаются в работе платформы для кодирования Codex, которая также принадлежит OpenAI.

    Согласно данным сайта Downdetector, трудности возникли и у других популярных нейросетей. В частности, пользователи жалуются на проблемы в работе чат-бота Grok от компании Илона Маска xAI, а также Claude AI от разработчика Anthropic.

    В июле тысячи пользователей из нескольких стран лишились доступа к чат-боту ChatGPT.

    В конце того же месяца юзеры по всему миру столкнулись со сбоем в работе нейросети Claude AI.

    В мае прошлого года американцы также жаловались на неполадки в функционировании сервисов компании OpenAI.

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    3 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    В «Единой России» пообещали поддержать создание патриотического кино

    Головин: «Единая Россия» поддержит создание патриотического кино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» поддержит создание патриотических фильмов для сохранения исторической памяти и традиционных ценностей, заявил член Высшего совета партии, Герой России Владислав Головин.

    Головин посетил кинокомплекс «ВоенФильм Медынь» в Калужской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Это крупнейшая натурная площадка для создания исторических и военно-патриотических проектов.

    «Сегодня самым приоритетным направлением нашей работы считаю патриотическое воспитание детей и молодежи. Это фундамент, который закладывает уверенное будущее нашего народа», – сказал Головин. Он подчеркнул, что сохранение традиционных ценностей и увековечивание памяти является важной частью Народной программы партии.

    Во время визита Головин осмотрел декорации времен Великой Отечественной войны, ангары с военной техникой, оружием и историческим реквизитом. Он отметил, что кино выступает одним из самых доступных и сильных инструментов передачи исторической правды.

    По словам Героя России, реалистичные декорации и подлинная техника позволяют зрителям прочувствовать эпоху и понять мотивы подвигов предков. Знание истории формируется не через сухие даты, а через эмоциональные образы, что особенно важно для молодого поколения.

    В конце августа Герой России Владислав Головин отметил важность вовлечения ветеранов спецоперации в патриотическое воспитание молодежи.

    Российские некоммерческие организации выразили поддержку патриотическому блоку Народной программы партии «Единая Россия».

    Ранее Головин предложил разработать для каждого региона страны отдельную стратегию патриотического воспитания.

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    3 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Путин предложил продлить повышенные выплаты многодетным на Дальнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выступил с инициативой сохранить до 2030 года повышенные выплаты для семей на Дальнем Востоке при рождении третьего ребенка.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства озвучил инициативу по поддержке многодетных семей в макрорегионе, передает РИА «Новости».

    «Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства отметил превышение рождаемости третьих и последующих детей в макрорегионе над средним показателем по стране на 25%.

    Ранее российский лидер поручил правительству расширить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» на многодетные семьи.

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    3 сентября 2026, 10:31 • Новости дня
    Путин пообещал повторить успех России 1990-х в улучшении демографии

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал повышение уровня рождаемости важнейшим вызовом для государства и выразил уверенность в улучшении демографической ситуации.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, глава государства напомнил об успешном преодолении спада 90-х годов, передает РИА «Новости».

    «В середине 2000-х годов мы добились этого. Был заметный подъем, у нас есть опыт, и мы его обязательно повторим», – сказал Владимир Путин.

    Президент добавил, что снижение рождаемости типично для постиндустриальных стран, тогда как в бедных государствах этот показатель остается высоким. Он подчеркнул необходимость двигаться вперед и назвал улучшение демографии одной из главных задач властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом премьер-министр Михаил Мишустин назвал демографию важнейшим направлением работы правительства.

    В конце прошлого года глава государства констатировал нехватку принятых мер для демографического развития.

    Президент поручил кабинету министров подготовить комплексные решения для перелома негативной тенденции.

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    4 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    «Единая Россия» запустила полигоны для обучения волонтеров действиям при ЧС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Единая Россия» открывает в 15 регионах страны специализированные полигоны для обучения волонтеров действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

    «Единая Россия» открывает специализированные полигоны для подготовки волонтеров к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Обучение уже стартовало в 15 регионах страны, пилотным из которых стала Волгоградская область.

    Добровольцы получат системные знания и устойчивые практические навыки по оказанию первой помощи, проведению поисково-спасательных работ, организации эвакуации, безопасной эксплуатации техники и соблюдению техники безопасности, сообщил уполномоченный по организации волонтёрской деятельности «Единой России» в зонах ЧС, сенатор Игорь Кастюкевич на встрече с волонтёрами в Волгоградской области – пилотном регионе-участнике проекта.

    «Все наши волонтёры должны быть универсальными на любом участке работы: могли держать молоток в руках, пользоваться бензопилой или завести бензогенератор», – подчеркнул Кастюкевич. По его словам, в регионе уже созданы все условия для организации такой работы, и он поблагодарил партийный актив за участие в проекте.

    Обучение строится по модульному принципу. К подготовке привлекаются инструкторы МЧС, медики, а также специалисты строительных и коммунальных служб. На полигонах будут отрабатываться сценарии реагирования на различные ЧС, в том числе ликвидация последствий падения беспилотников и взрывоопасных предметов.

    Координатор проекта в Волгоградской области Давид Макян сообщил, что учебный полигон полностью готов к работе, аудитории укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением.

    Депутат Госдумы Андрей Гимбатов добавил, что содействие в обучении окажет центр боевой подготовки «Бессмертный Сталинград».

    «Все компетенции наших инструкторов в распоряжении волонтёров «Единой России». Мы максимально передадим те знания и опыт, которые накопили», – акцентировал парламентарий.

    В список пилотных регионов, где пройдёт обучение волонтёров, вошли также Саратовская, Ростовская, Воронежская, Нижегородская, Ленинградская, Кировская, Московская, Курская области, республики Коми, Ингушетия, Дагестан, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.

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    3 сентября 2026, 07:55 • Новости дня
    Новосибирский подросток обжег глаза ровеснице перцовым баллончиком

    СК возбудил дело после нападения подростка с перцовым баллончиком в Новосибирске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подросток во время ссоры с ровесницей на детской площадке в Новосибирске распылил перцовый баллончик ей в лицо, девочка получила ожог глаз. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

    Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело о хулиганстве после инцидента на детской площадке, передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что конфликт произошел между знакомыми подростками в возрасте от 13 до 15 лет.

    «Группа подростков 13-15 лет, знакомых между собой, стояли на детской площадке и общались. В ходе общения один мальчик стал оскорблять присутствующих девочек. Потерпевшая вступила с ним в перепалку. Он достал перцовый баллончик и распылил», – рассказали следователи.

    В результате происшествия школьница получила ожог глаз. Расследование уголовного дела по статье 213 УК РФ продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае во Владивостоке неизвестные распылили слезоточивый газ в учебном заведении.

    Месяцем ранее в одной из школ Бийска подросток применил перцовый баллончик во время занятий.

    В октябре прошлого года из-за аналогичного поступка старшеклассника в екатеринбургской гимназии прошла эвакуация.

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    3 сентября 2026, 10:27 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости новых стимулов для повышения рождаемости

    Путин призвал создать дополнительные стимулы для семей для повышения рождаемости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул важность формирования комфортных условий и мер поддержки молодых женщин для улучшения демографической ситуации.

    Выступая на пленарном заседании во Владивостоке, глава государства отметил значимость всесторонней поддержки материнства, передает РИА «Новости».

    «Мы должны обращать внимание на все факторы… Основной – это то, как я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин», – подчеркнул российский лидер.

    Также политик добавил, что текущих демографических показателей стране недостаточно.

    При этом он обратил внимание на то, что по сравнению с соседними государствами региона Россия находится далеко не в самом худшем положении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент назвал высокое качество жизни главным условием демографического роста.

    В конце прошлого года глава государства поручил правительству подготовить решения для перелома демографического спада.

    На прошлом Восточном экономическом форуме российский лидер отметил превышение средних показателей рождаемости на Дальнем Востоке.

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    5 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости постоянного укрепления России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», в ходе беседы он дал напутствие политикам.

    Президент России Владимир Путин на встрече с пятеркой лидеров предвыборного списка от «Единой России» подчеркнул важность непрерывного развития и обеспечения устойчивости государственной системы, передает ТАСС.

    «Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые постоянно сыплются со стороны, идти по пути этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с конституцией», – сказал Владимир Путин.

    Президент добавил, что необходимо грамотно формировать представительные органы власти для своевременного решения социальных и экономических вопросов.

    «Нужно формировать органы власти, в том числе представительные органы власти, парламент с тем, чтобы в соответствии с законом вовремя принимались решения, вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки людей на линии боевого соприкосновения, и чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым», - отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент заявил о постоянной опоре на поддержку «Единой России». Глава государства назвал предвыборную программу партии фундаментальным документом для развития страны. Эксперты считают доверие российского лидера к единороссам основой долгосрочной устойчивости государства.

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