Путин поручил усилить цифровую безопасность детей в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по усилению мер цифровой безопасности несовершеннолетних, отметив важность соблюдения баланса между защитой и правами граждан. Президент отметил важность этой темы во время общения с лидерами предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что во время поездок по регионам часто слышала от родителей и учителей о трудностях, связанных с защитой несовершеннолетних в сети. «Важно сейчас наращивать разные образовательные маршруты для взрослых, для детей: цифровая гигиена, цифровая безопасность, чтобы люди понимали, как реагировать», – подчеркнула детский омбудсмен.

Владимир Путин согласился с актуальностью проблемы и поручил поднять этот вопрос в диалоге с будущими парламентариями, пообещав свою поддержку инициативам в данной сфере.

«Чрезвычайно важная вещь, к которой надо подходить аккуратно, чтобы не нарушать права людей, но тем не менее обеспечить безопасность детей наших. Вы в контактах с будущими депутатами обязательно это поднимите, а я с удовольствием поддержу», - отметил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел России посоветовало родителям осваивать основы работы социальных сетей для защиты детей.

Ранее Мария Львова-Белова привела данные об оценке подростками безопасности интернета на 7,4 балла. До этого президент Владимир Путин поручил расширить возможности для превентивной реакции на цифровые угрозы.