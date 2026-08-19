Tекст: Тимур Шайдуллин

Представители НКО поддержали патриотический блок Народной программы «Единой России». Председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила об одобрении документа на круглом столе в Музее Победы. В обсуждении участвовали представители различных общественных движений, включая «Бессмертный полк» и «Волонтеров Победы», говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня мы получили поддержку шести основных приоритетов этого блока Народной программы: защита исторической памяти, культурный суверенитет и традиционные ценности, сильная армия и поддержка наших Героев, Россия на мировой арене, воспитание гармонично развитой личности, развитие Донбасса и Новороссии», – сказала Занко. По ее словам, задачи включают восстановление не менее тысячи объектов культурного наследия и расширение программ реабилитации участников СВО.

Представители Федерации независимых профсоюзов поблагодарили за поддержку их инициатив по расширению программы «Земский учитель» на ЗАТО и моногорода, а также по модернизации системы оплаты труда педагогов.

Представители общероссийского движения «Бессмертный полк России» отметили важность закрепления в Народной программе традиций проведения всенародных патриотических акций «Бессмертный полк» и «Диктант Победы», а также включению отдельных задач по защите соотечественников за рубежом.

Участники встречи подчеркнули важность программы «Пушкинская карта», к которой присоединились 13 млн человек, и инициатив по поддержке военнослужащих.

Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин акцентировал внимание на переобучении ветеранов и поддержке малого бизнеса. Головин выразил уверенность, что «Единая Россия» сможет оставаться главным координатором интеграции участников СВО в гражданские профессии и подчеркнул, что предусмотренные меры поддержки – от социальной и психологической адаптации до трудоустройства – закрывают главную потребность ветеранов: быть полезными обществу и стране.

Герой России и Герой ДНР, выпускник программы «Время героев» Эдуард Казымов подчеркнул, что блок о сильной армии является одним из ключевых направлений Народной программы. Он отметил, что развитие технологий и поддержка армии имеют решающее значение. А обратная связь от военнослужащих важна для доработки оборонных изделий.

Герой ДНР, кавалер ордена Мужества, командир интернациональной бригады «Пятнашка» и председатель регионального совета сторонников партии в ДНР Ахра Авидзба отметил необходимость развития инфраструктуры, включая расширение трассы вокруг Азовского моря, что должно укрепить безопасность страны к 2030 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» обсудила новые меры помощи фронту для Народной программы.

Военкор Евгений Поддубный пообещал строгий контроль за выполнением каждого пункта этого документа.

Герой России Владислав Головин отметил постоянное совершенствование законодательной базы для поддержки участников спецоперации.