Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Правительство Чечни ушло в отставку после инаугурации Кадырова
Кабинет министров Чеченской Республики официально сложил свои полномочия в связи со вступлением Рамзана Кадырова в должность главы региона на очередной срок.
Соответствующее постановление вступило в силу сразу после церемонии инаугурации руководителя региона, передает ТАСС. Текст официального документа имеется в распоряжении журналистов агентства.
«В соответствии со статьей 95 Конституции Чеченской Республики правительство Чеченской Республики постановляет: сложить полномочия правительства Чеченской Республики перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, избранным и вступившим в должность высшего должностного лица Чеченской Республики – главы Чеченской Республики», – говорится в распоряжении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рамзан Кадыров официально вступил в должность руководителя Чеченской Республики на новый срок.
В сентябре действующий глава региона одержал победу на выборах с результатом 99,85% голосов.
Президент Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами отметил масштабные позитивные изменения в республике.