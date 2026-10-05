Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Путин отметил роль участников спецоперации в патриотическом воспитании детей
Путин: Участники СВО активно работают в системе патриотического воспитания
Участники спецоперации на Украине становятся наставниками для школьников и активно участвуют в патриотическом воспитании, заявил президент Владимир Путин.
«Участники специальной военной операции со своей стороны также продолжают эту миссию: становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания, во многих других сферах», – заявил Путин в ходе вручения государственных наград педагогам, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям.
Президент высоко оценил работу преподавателей в приграничных регионах.
В среду глава государства поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.