Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
В Курской области два человека подорвались на мине ВСУ
Хинштейн: В курском селе Жеденевка два человека подорвались на мине ВСУ
Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что в Хомутовском районе Курской области два человека получили тяжелые увечья в результате подрыва на украинской мине.
Инцидент произошел в селе Жеденевка. Пострадавшими оказались 22-летний и 34-летний мужчины. «В селе Жеденевка Хомутовского района на мине подорвались 22-летний молодой человек и 34-летний мужчина. К сожалению, у парня отрыв обеих ног на уровне средней трети бедра», – сообщил Хинштейн в Max.
Он добавил, что молодой человек находится в операционной, позднее его планируют госпитализировать в Курск. По предварительной информации, второй пострадавший получил осколочные ранения грудной клетки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе курский пенсионер погиб после наезда автомобиля на мину ВСУ.
В июле в регионе на мине подорвался тракторист.
В мае еще один местный житель лишился стопы в результате аналогичного инцидента.