Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Британская полиция задержала 12 участников акции против нелегалов
В английском Госпорте задержали 12 человек на митинге против мигрантов
Сотрудники полиции графства Гэмпшир и острова Уайт задержали 12 человек после столкновений на протестной акции против прибытия судов с нелегальными беженцами в городе Госпорт.
Массовые протесты начались в Госпорте 4 октября после прибытия двух лодок с беженцами. Местные жители попытались перекрыть дороги, чтобы заблокировать вывоз прибывших иностранцев, сообщает РИА «Новости».
«Двенадцать человек были задержаны и остаются под стражей после инцидента с нарушением общественного порядка в Госпорте в воскресенье», – говорится в заявлении полиции.
В ходе столкновений пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, им оказали медицинскую помощь на месте. Спустя некоторое время автобусы с мигрантами смогли выехать в Дувр в сопровождении полиции. Иностранцев поместят в центры временного содержания для оформления документов.
Аналогичная акция против прибытия нелегалов через пролив Ла-Манш прошла в городе в конце сентября, тогда полиция задержала шесть человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Британии прошли протесты из-за прибытия 149 нелегалов.
Возвращение в Евросоюз назвали причиной возможного роста миграции в страну.
В прошлом месяце в Британии также вспыхнули протесты из-за прибытия лодки с нелегальными мигрантами.