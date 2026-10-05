Британская полиция задержала 12 участников акции против нелегалов

В английском Госпорте задержали 12 человек на митинге против мигрантов

Tекст: Елизавета Шишкова

Массовые протесты начались в Госпорте 4 октября после прибытия двух лодок с беженцами. Местные жители попытались перекрыть дороги, чтобы заблокировать вывоз прибывших иностранцев, сообщает РИА «Новости».

«Двенадцать человек были задержаны и остаются под стражей после инцидента с нарушением общественного порядка в Госпорте в воскресенье», – говорится в заявлении полиции.

В ходе столкновений пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, им оказали медицинскую помощь на месте. Спустя некоторое время автобусы с мигрантами смогли выехать в Дувр в сопровождении полиции. Иностранцев поместят в центры временного содержания для оформления документов.

Аналогичная акция против прибытия нелегалов через пролив Ла-Манш прошла в городе в конце сентября, тогда полиция задержала шесть человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Британии прошли протесты из-за прибытия 149 нелегалов.

Возвращение в Евросоюз назвали причиной возможного роста миграции в страну.

В прошлом месяце в Британии также вспыхнули протесты из-за прибытия лодки с нелегальными мигрантами.