Возвращение в Евросоюз назвали причиной возможного роста миграции в Британию

Tекст: Ольга Иванова

Возвращение Великобритании в Евросоюз может увеличить приток мигрантов на 214 тыс. в год к 2030 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

По данным исследования партии Reform UK, возврат в ЕС в 2028 году и восстановление миграционных потоков за три года приведут к значительному увеличению чистой миграции по сравнению с сохранением статуса вне объединения.

Аналитики с помощью моделирования рассчитали потенциальный прирост разницы между въехавшими и выехавшими людьми в 2021–2025 годах, если бы страна не покинула ЕС. Учитывался повышенный приток из европейских государств и пониженный из других стран. Согласно расчетам, к 2025 году чистый прирост мигрантов оказался бы на 204 тыс. человек больше реального показателя. Затем эту модель применили к периоду до 2030 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Евросоюз принял к сведению намерение Кипра начать обсуждение статуса британских баз на острове.

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