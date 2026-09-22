Стало известно об отмене записи детей в загранпаспорта родителей

МВД перестанет вписывать детей в загранпаспорта родителей

Tекст: Катерина Туманова

С 1 января 2027 года информацию о детях перестанут вписывать в заграничные паспорта родителей, передает ТАСС. Такое решение принято для защиты прав граждан на свободу передвижения.

В материалах МВД отмечается, что нововведение связано с участившимися отказами во въезде в недружественные европейские страны. Это касается несовершеннолетних россиян без собственных загранпаспортов, но вписанных в документы родителей.

Ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания их срока.

При планировании поездок рекомендуется заранее изучать правила въезда для детей по паспорту родителя и международные соглашения России с другими государствами.



