Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Стало известно об отмене записи детей в загранпаспорта родителей
МВД перестанет вписывать детей в загранпаспорта родителей
Вносить данные о детях в загранпаспорта родителей с 2027 года перестанут из-за проблем с въездом в ряд европейских государств, следует из документов МВД России.
С 1 января 2027 года информацию о детях перестанут вписывать в заграничные паспорта родителей, передает ТАСС. Такое решение принято для защиты прав граждан на свободу передвижения.
В материалах МВД отмечается, что нововведение связано с участившимися отказами во въезде в недружественные европейские страны. Это касается несовершеннолетних россиян без собственных загранпаспортов, но вписанных в документы родителей.
Ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания их срока.
При планировании поездок рекомендуется заранее изучать правила въезда для детей по паспорту родителя и международные соглашения России с другими государствами.