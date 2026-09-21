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МВД раскрыло список необязательных отметок в паспорте
МВД: Россияне могут вносить в паспорт отметки о браке по желанию
Граждане могут по желанию проставить в паспорт до шести дополнительных отметок, включая данные о браке и детях до 14 лет, сообщило МВД.
Россияне имеют возможность вносить в паспорт дополнительные сведения по своему усмотрению, включая информацию о семейном положении и детях, передает РИА «Новости».
Обязательными остаются штампы о регистрации по месту жительства, снятии с учета и отношении к воинской обязанности.
«По желанию гражданина могут быть внесены сведения: о регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных паспортах, о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность россиянина за пределами территории России», – пояснили в ведомстве.
Кроме того, в документ разрешается вносить отметки других органов. Медицинские учреждения могут указать группу крови, а налоговые инспекции – данные записи единого федерального информационного регистра о населении России.
Представители МВД назвали обязательными лишь отметки о месте регистрации и воинской обязанности.
С начала текущего года россияне получили возможность указывать в документе уникальный идентификатор Единого реестра населения.
Депутат Госдумы Юлия Дрожжина рассказала о бесплатном оформлении штампа с группой крови по полису ОМС.