Одиннадцать стран призвали на год приостановить принятие новых законов ЕС

Австрия, Германия и еще девять стран призвали сделать паузу в принятии новых законов ЕС для глубокой очистки законодательства

Tекст: Игорь Иножарский

«Мы не можем продолжать вносить новые законодательные предложения, когда существующие правила не были полностью реализованы», – отметила Бауэр. Она сослалась на дискуссионный документ, подписанный Австрией, Германией, Италией, Польшей, Данией, Чехией, Словакией, Словенией, Литвой, Португалией и Венгрией, пишет Politico.

В Брюсселе уже пытаются внедрять пакеты по сокращению бюрократии, однако этих усилий недостаточно, считает австрийский министр. По ее словам, сейчас происходит в основном «упрощение постфактум», тогда как этот процесс должен начинаться до принятия законов.

Одиннадцать государств настаивают на тщательной оценке всех предлагаемых Брюсселем законов на предмет их целесообразности и влияния на экономическую конкурентоспособность. План также предусматривает пересмотр всех новых норм каждые пять лет.

Бауэр подчеркнула, что Брюсселю необходимо посвятить целый год инвентаризации действующих законов. В проекте документа это предложение названо не дерегулированием, а «глубокой законодательной очисткой». «Цитируя Элвиса Пресли, нам нужно немного меньше разговоров и немного больше действий», – заключила министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала Евросоюз «недальновидным бюрократическим гигантом». Осенью прошлого года МИД Дании призвал ЕС сократить бюрократию ради противостояния США.