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Одиннадцать стран призвали на год приостановить принятие новых законов ЕС
Австрия, Германия и еще девять стран призвали сделать паузу в принятии новых законов ЕС для глубокой очистки законодательства
Группа из 11 стран Евросоюза, возглавляемая Австрией, предложила ввести мораторий на принятие нового законодательства ЕС сроком на 12 месяцев для так называемого года упрощения, заявила министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр.
«Мы не можем продолжать вносить новые законодательные предложения, когда существующие правила не были полностью реализованы», – отметила Бауэр. Она сослалась на дискуссионный документ, подписанный Австрией, Германией, Италией, Польшей, Данией, Чехией, Словакией, Словенией, Литвой, Португалией и Венгрией, пишет Politico.
В Брюсселе уже пытаются внедрять пакеты по сокращению бюрократии, однако этих усилий недостаточно, считает австрийский министр. По ее словам, сейчас происходит в основном «упрощение постфактум», тогда как этот процесс должен начинаться до принятия законов.
Одиннадцать государств настаивают на тщательной оценке всех предлагаемых Брюсселем законов на предмет их целесообразности и влияния на экономическую конкурентоспособность. План также предусматривает пересмотр всех новых норм каждые пять лет.
Бауэр подчеркнула, что Брюсселю необходимо посвятить целый год инвентаризации действующих законов. В проекте документа это предложение названо не дерегулированием, а «глубокой законодательной очисткой». «Цитируя Элвиса Пресли, нам нужно немного меньше разговоров и немного больше действий», – заключила министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала Евросоюз «недальновидным бюрократическим гигантом». Осенью прошлого года МИД Дании призвал ЕС сократить бюрократию ради противостояния США.