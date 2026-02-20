Девять стран ЕС запретили фон дер Ляйен нанять 2,5 тыс. новых чиновников

Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС

Политолог Межевич: Обезлюживание и экономические трудности восточных регионов ЕС – следствие политики Брюсселя

Tекст: Олег Исайченко

«Численность населения эстонской Нарвы, а также латвийского Даугавпилса за прошедшие 35 лет сократилась в два раза. Похожая картина наблюдается в приграничных финских городах: ежегодный отток составляет 5-8%, и ситуация в последнее время лишь усугубляется. Все это говорит о том, что через лет десять населенные пункты на востоке ЕС могут просто остаться обезлюженными и исчезнуть», – отметил Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

По его словам, этот процесс – следствие политики европейских лидеров. «Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша разорвали торгово-экономические отношения с Россией, сломали модели приграничного сотрудничества и ввели ограничения. То, что регион испытывает теперь сложности, – закономерно», – указал собеседник. В качестве примера эксперт привел ситуацию в приграничной с Россией Иматре (Финляндия).

«Раньше там были великолепный аквапарк, семь гостиниц, три торговые улицы, где не было слышно практически никакого языка кроме русского. Коренное население жило за счет туристов. Сейчас аквапарк закрыт, две торговые улицы опустели, из гостиниц осталось лишь две, а, может быть, уже и их нет», – рассказал Межевич. Он подчеркнул: «ЕС не имеет никакого права перекладывать ответственность за это на Москву».

Вина, по его словам, лежит исключительно на соответствующих столицах. Однако разрабатываемый Еврокомиссией «Отчет по восточным пограничным регионам» едва ли решит существующие проблемы и исправит положение дел, добавил политолог. «Дело в том, что денег на восстановление инфраструктуры и бизнеса нужно много. Европейский союз способен покрыть лишь наиболее очевидные проблемные заявки стран Балтии, Польши и Финляндии, но далеко не все», – уточнил спикер.

Более того, эксперт допускает, что инициатива может быть попыткой прибалтов, поляков, финнов добиться льгот для себя и дополнительного финансирования из общеевропейского бюджета. «У указанных стран хорошие лоббисты в Брюсселе, которые пытаются вытянуть средства. Другое дело, что также есть группа людей, проталкивающая интересы, скажем, испанцев, болгар, венгров, чехов и, разумеется, немцев, которые на словах за европейскую интеграцию, но выступают против того, чтобы кормить всю Европу. Поэтому ЕС ждет «перетягивание каната», – отметил Межевич.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила план привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Как сообщает Politico, он получил предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам».

Сокращение инвестиций, снижение грузоперевозок и спад туризма ударили в первую очередь по Финляндии, Польше и странам Балтии, отмечает издание. ЕС опасается оттока населения из этих регионов, в связи с чем защищать границу будет некому. Брюссель также боится, что, столкнувшись с экономическими трудностями, местные жители станут «уязвимыми для российской пропаганды» и будут голосовать за «маргинальные партии».

В этой связи ЕК ставит приоритетной задачей – оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента», – говорится в проекте плана, с которым ознакомилась газета.

Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года. Поэтому стратегия ЕК направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования восточным странам. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

На этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.

Кроме того, на поддержку восточных регионов ЕС может быть направлена часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, объемы которого составляют 410 млрд евро. Еврокомиссия изучает целесообразность такого использования этого фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.