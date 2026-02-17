Рожков сообщил о получении россиянами шести приглашений на Паралимпиаду

В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.2 комментария
Двухсторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Шесть российских спортсменов получили двухсторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года, передает ТАСС. Среди них – трехкратный чемпион Паралимпиады Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, которые выступят в горнолыжном спорте. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, а также Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде – Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков пояснил, что распределение основных квот было завершено еще весной прошлого года. «Сейчас на свободные места, связанные с неподтверждением участия ряда атлетов, между национальными паралимпийскими комитетами, подавшими дополнительные заявки, распределено относительно небольшое количество квот», – отметил Рожков. При этом, по его словам, российские спортсмены не смогли полноценно участвовать в квалификации из-за дискриминационного отстранения и неоднократные обращения ПКР о выделении дополнительных мест не были удовлетворены.
В биатлоне Россия пока не допущена до международных стартов, а в следж-хоккее и керлинге на колясках двусторонних приглашений страна также не получила. ПКР ранее направил список из 16 кандидатов на получение приглашений, определенный тренерскими советами и утвержденный исполкомом ПКР и профильными федерациями.
Двусторонние приглашения от Международного паралимпийского комитета отличаются индивидуальным подходом и выдаются по специальным соглашениям между МПК и национальными комитетами, что позволяет допустить к участию спортсменов, которые не прошли стандартную квалификацию из-за ограничений. Такие приглашения применяются в исключительных случаях, тогда как обычные квоты распределяются на основании результатов и рейтингов.
