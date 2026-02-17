Рожков сообщил о получении россиянами шести приглашений на Паралимпиаду

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шесть российских спортсменов получили двухсторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года, передает ТАСС. Среди них – трехкратный чемпион Паралимпиады Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, которые выступят в горнолыжном спорте. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, а также Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде – Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков пояснил, что распределение основных квот было завершено еще весной прошлого года. «Сейчас на свободные места, связанные с неподтверждением участия ряда атлетов, между национальными паралимпийскими комитетами, подавшими дополнительные заявки, распределено относительно небольшое количество квот», – отметил Рожков. При этом, по его словам, российские спортсмены не смогли полноценно участвовать в квалификации из-за дискриминационного отстранения и неоднократные обращения ПКР о выделении дополнительных мест не были удовлетворены.

В биатлоне Россия пока не допущена до международных стартов, а в следж-хоккее и керлинге на колясках двусторонних приглашений страна также не получила. ПКР ранее направил список из 16 кандидатов на получение приглашений, определенный тренерскими советами и утвержденный исполкомом ПКР и профильными федерациями.

Двусторонние приглашения от Международного паралимпийского комитета отличаются индивидуальным подходом и выдаются по специальным соглашениям между МПК и национальными комитетами, что позволяет допустить к участию спортсменов, которые не прошли стандартную квалификацию из-за ограничений. Такие приглашения применяются в исключительных случаях, тогда как обычные квоты распределяются на основании результатов и рейтингов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный паралимпийский комитет согласовал экипировку российской делегации на зимнюю Паралимпиаду 2026 года.

МПК разрешил атлетам с России выступить на Паралимпиаде 2026 года.

Паралимпиец Роман Гнездилов установил два мировых рекорда в толкании ядра.