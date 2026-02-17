В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.2 комментария
В Орловской области мужчине дали реальный срок за призывы к терроризму
Жителя Орловской области признали виновным в публичных призывах к терроризму и распространении фейков о ВС России, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Мужчина признан судом виновным по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Реабилитация нацизма», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Так же он признан виновным в распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил России.
В августе 2023 года он в Сети положительно оценил действия террористов, публикация была в открытом доступе.
В мае того же года в мессенджерах он распространил комментарий с фейком о ВС России. В июне он публично негативно высказывался о Дне Победы и унизил честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.
Его приговорили к семи годам колонии общего режима.
Ранее женщину из Донецка задержали по подозрению в шпионаже и публикации в интернете призывов к убийству военнослужащих и нанесению ударов по Москве.
До этого на Камчатке мужчину осудили за публичные призывы к террористической деятельности.