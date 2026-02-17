В Орловской области мужчине дали реальный срок за призывы к терроризму

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина признан судом виновным по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Реабилитация нацизма», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Так же он признан виновным в распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил России.

В августе 2023 года он в Сети положительно оценил действия террористов, публикация была в открытом доступе.

В мае того же года в мессенджерах он распространил комментарий с фейком о ВС России. В июне он публично негативно высказывался о Дне Победы и унизил честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

Его приговорили к семи годам колонии общего режима.

