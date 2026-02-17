КС России обязал пересмотреть дело о возврате товара покупателем

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инстанция вынесла постановление по делу жителя села Алакуртти Мурманской области Петра Тишкина, который приобрел детский комбинезон через Сеть в магазине «Детский мир», передает РИА «Новости».

Мужчина пытался вернуть его через пункт выдачи, но продавец потребовал лично посетить розничный магазин. Ближайшие точки возврата находились на расстоянии 218 и 354 километров от дома Тишкина. Региональное управление Роспотребнадзора не смогло ему помочь, а суд отказал в удовлетворении иска.

КС России указал, что особенности интернет-торговли дают покупателю право отказаться от товара без объяснения причин, независимо от его качества. В законе не прописаны конкретные способы и места возврата товара, что позволяет продавцам устанавливать невыгодные для потребителя условия.

«Пользуясь этим, продавец может установить и такой порядок действий потребителя, при котором его затраты на возврат товара будут неадекватны его стоимости. Это вынудит покупателя оставить неподходящий товар у себя и отказаться от осуществления своего права», – указали в суде.

Суд постановил пересмотреть дело Тишкина, и указал на необходимость учитывать права потребителей при определении порядка возврата товаров, приобретенных в интернете.

