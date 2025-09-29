Эксперты оценили вероятность «румынского сценария» на выборах в Молдавии

Политологи: Власти Молдавии готовы аннулировать итоги выборов в Молдавии

Tекст: Евгений Поздняков

«Вероятность «румынского сценария» на парламентских выборах в Молдавии, то есть аннулирования результатов под предлогом «внешнего вмешательства» – крайне велика. Администрация Майи Санду искусственно ограничивает количество голосующих. Перекрыты несколько логистических коридоров, связывающих Молдавию и Приднестровье. Соответственно, часть граждан просто не может добраться до избирательных участков», – считает политолог Павел Данилин.

«Кроме того, в Россию, где проживает около 300 тыс. молдаван, было отправлено лишь десять тысяч бюллетеней. Для сравнения: в Европу, при том же количестве выходцев из этой республики, поступило 400 тыс. бланков для голосования. Санду демонстрирует поразительное пренебрежение по отношению к собственным же гражданам», – продолжает эксперт.

«В то же время европейцы призывали Павла Дурова ограничить публикации, содержащие якобы «пророссийскую пропаганду». Молдаванам пытаются навязать позицию действующей администрации как единственно верную. Все остальные точки зрения заранее заклеймены. Параллельно с этим людей запугивают: мол, если они сделают «неправильный» выбор, тогда государство погрузится в пучину конфликтов», – отмечает он.

«Тем не менее все эти трюки не способствуют росту популярности партии Санду. В настоящий момент ее поддерживают лишь 30% населения республики. Таким образом, если власти пойдут на откровенную фальсификацию выборов, то в стране наверняка начнутся протесты», – полагает Данилин.

С возможностью реализации «румынского сценария согласен и политолог Олег Крохин. «Напомню, что Бухарест в 2024 году через конституционный суд отменил итоги первого тура голосования за президента, где лидировал правый кандидат Кэлин Джорджеску, обвинив Россию в «дезинформации» через TikTok и Telegram», – сказал он.

«Президент Молдавии Майя Санду аналогично допускает аннулирование итогов парламентских выборов. Конечное решение будет за судом, который, впрочем, также подконтролен ее партии «Действие и справедливость» (ПАС). Стоит отметить, что ни один социологический опрос не дает ей большинства, и заявления главы государства о готовности к коалиции с проевропейскими силами подтверждают ее неверие в победу», – отмечает он.

«Параллели с Румынией очевидны: в обоих случаях власть использует обвинения в «иностранном вмешательстве» для оправдания манипуляций. При этом в Молдавии ПАС способна оказать давление на суд, чтобы аннулировать неприятные результаты», – добавляет эксперт.

«Особенно показательна цензура в Telegram: год назад французы просили Павла Дурова заблокировать консервативные каналы в Румынии перед выборами, а сейчас он раскрыл аналогичный запрос по Молдавии. Это прямое свидетельство грубого вмешательства Евросоюза в дела республики», – уточняет собеседник.

Эксперт также отмечает, что в течение дня выборов Санду по меньшей мере три раза заявляла об обнаружении фальсификаций. «Настолько частые обращения говорят о готовности Кишинева аннулировать итоги выборов. Однако подобный шаг может спровоцировать протесты и усилить пророссийские настроения», – добавляет он.

«Это также свидетельствует об огромном расколе между Санду и гражданами Молдавии. Ее действия и риторика показывают нежелание отдавать власть, даже если результаты выборов отразят волю большинства, что грозит еще большим кризисом доверия и дестабилизацией», – заключил Крохин.

Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила отмену итогов парламентских выборов. По ее словам, в ходе голосования были обнаружены признаки вмешательства, а также попытки дестабилизации внутриполитической обстановки. Она также заявила о готовности обнародовать соответствующие доказательства.

Санду добавила, что расследование по некоторым фактам коррупции в рамках организации выборов уже начато. При этом власти страны намерены действовать «строго в рамках закона». Об опасности аннулирования итогов голосования предупреждает и экс-президент Молдавии Игорь Додон. На этом фоне он призвал граждан собраться на акцию протеста у здания парламента.

Он также обвинил власти в систематическом использовании давления на оппозицию, включая угрозы, шантаж, обыски и аресты оппозиционных активистов. Кроме того, Додон напомнил об исключении партии «Сердце Молдовы» из выборов накануне голосования.

Между тем владелец мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что год назад во время пребывания в Париже к нему через посредников обратились представители французских спецслужб с просьбой помочь молдавским властям заблокировать определенные группы перед выборами президента в Молдавии.

«В обмен на это сотрудничество французская разведка пообещала «сказать обо мне хорошие вещи» судье, выдавшему ордер на мой арест в августе прошлого года», – сообщил Дуров. «Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», – прокомментировала слова предпринимателя официальный представитель МИД Мария Захарова.